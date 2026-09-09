El ex portero y comentarista deportivo será parte de un prestigioso torneo amateur, donde se esperan invitados de talla mundial.

Fue la jornada del martes cuando se supo que Johnny Herrera volverá a las canchas tras el retiro, pero esta vez para jugar un prestigioso torneo de tenis, que es su otra pasión.

El ex capitán y leyenda de Universidad de Chile será parte del MT1000, en el Stade Français de Santiago, donde compartirá con muchos aficionados al deporte, por lo que también esperan estrellas desde el extranjero.

Así al menos lo contó el mismo Herrera en TNT Sports, dejando en claro una gran sorpresa que puede tener el torneo, que se desarrollará entre el 14 y 22 de noviembre.

Johnny Herrera asegura que tiene buenos tiros en el tenis. Foto: Lisandra Jung.

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Johnny Herrera jugará torneo de tenis

Johnny Herrera será parte de un torneo de tenis, por lo que fue consultado en el programa “Todos Somos Técnicos” de esta nueva experiencia en el deporte, aunque amateur.

“Ahí estamos, vamos a participar en el MT1000 del Stade Français, el torneo mas importante de tenis amateur en Sudamérica”, explicó en primera instancia el ex portero de la U.

Si bien dijo que todavía no sabe a quién puede enfrentar, asegura que un campeón de América puede decir presente, si calzan los tiempos: “Todavía no sé los rivales, dicen que puede venir hasta Forlán, si es que está libre”.

En ese mismo sentido, detalló su estilo de juego, donde asegura que se está preparando para darlo todo: “Mi mejor tiro es el derecho invertido y el voleo”.

“El primer saque muy bueno y el segundo estamos .. es que estaba raja ya, pero le pego bien. Hay que meterla, en el segundo”, explicó.

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