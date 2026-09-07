La participación de Alejandro Tabilo en el US Open 2026 llegó a su fin, pero dejó un balance más que positivo para el tenista chileno. Además de conseguir su mejor actuación en Nueva York, sumó importantes puntos y recibió un millonario premio económico.

El nacional avanzó hasta la tercera ronda después de conseguir dos valiosas victorias en el cuadro principal. Primero dejó en el camino a Yannick Hanfmann y luego superó a Alexei Popyrin, instalándose entre los 32 mejores del último Grand Slam de la temporada.

Su camino terminó ante Alexander Zverev, número dos del mundo, quien derrotó al chileno en sets corridos y puso punto final a su aventura en Estados Unidos.

Sin embargo, Tabilo se marcha de Nueva York con motivos de sobra para celebrar.

¿Cuánto dinero ganó Alejandro Tabilo en el US Open?

Alcanzar la tercera ronda le permitió al chileno quedarse con un premio de 290 mil dólares, cifra que al cambio consignado por el citado medio equivale a poco más de 270 millones de pesos chilenos.

El monto representa además un aumento del 20% respecto de los premios que entregó la organización durante la edición 2025.

A eso se suma una importante noticia, de acuerdo con el Live Ranking, Tabilo escaló hasta el puesto 26° del mundo, alcanzando un total de 1.778 puntos ATP.

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La nueva ubicación del chileno quedará oficialmente reflejada en la actualización del ranking de este lunes 7 de septiembre.

Pese a la derrota frente a Zverev, Tabilo cierra un positivo US Open con su mejor participación en el torneo, un importante premio económico y un nuevo impulso en la clasificación mundial.

En resumen…