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EN VIVO Crystal Palace vs Middlesbrough: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE de Darío Osorio en la Copa de la Liga

El chileno es titular en este duelo válido por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra entre Crystal Palace vs Middlesbrough.

Por Patricio Echagüe

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Darío Osorio juega su primer partido como titular en Inglaterra.
© Crystal Palace.Darío Osorio juega su primer partido como titular en Inglaterra.

Apenas unos días se tardó Darío Osorio en tener su primera titularidad en el Crystal Palace. Tras debutar y jugar unos minutos en la Premier League el pasado fin de semana, ahora el chileno irá desde el arranque Middlesbrough por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Este desafío aparece como una buena oportunidad para el formado en Universidad de Chile, sobre todo porque se trata de un torneo que entrega un pasaje directo para la UEFA Europa Conference League.

Al frente estará un equipo que si bien es de la segunda división inglesa, marcha segundo en la actual temporada del Championship con diez puntos luego de cinco jornadas, a solo un punto del líder Swansea.  

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El Middlesbrough viene de vencer por 1-0 al QPR por la fecha 5 del Championship 2026-27. Por su parte el Palace llega a este cruce luego de superar por 3-2 al Fulham por la fecha 3 de la Premier League.

Darío Osorio juega esta tarde su primer partido de titular en Inglaterra luego de jugar algunos minutos por la Premier League el pasado fin de semana. | Foto: Crystal Palace.

Darío Osorio juega esta tarde su primer partido de titular en Inglaterra luego de jugar algunos minutos por la Premier League el pasado fin de semana. | Foto: Crystal Palace.

¿A qué hora es el partido de Darío Osorio?

El partido entre Crystal Palace y Middlesbrough se jugará hoy martes 8 de septiembre desde las 15:45 horas de Chile, en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.

¿Dónde ver a Crystal Palace vs Middlesbrough EN VIVO y ONLINE?

Este encuentro no tendrá transmisión televisiva, pero podrá ser visto por la aplicación de streaming Disney+.

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Transmisión minuto a minuto del partido:

El arribo de Darío Osorio

La llegada de Darío Osorio para jugar su primer partido en el Selhurst Park, la casa del Crystal Palace.

El Palace vuelve a jugar en su estadio

Luego de vencer al Fulham como visitante el Crystal Palace regresa al Selhurst Park para jugar este partido por la Copa de la Liga.

El Palace vuelve a jugar en su estadio

Luego de vencer al Fulham como visitante el Crystal Palace regresa al Selhurst Park para jugar este partido por la Copa de la Liga.

La formación de Crystal Palace con Osorio como titular

¡DARIO OSORIO TITULAR EN EL PALACE!

Desde las 15:45 (hora de Chile) el Crystal Palace, con Darío Osorio como titular, enfrenta al Middlesbrough por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

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