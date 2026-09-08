El chileno es titular en este duelo válido por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra entre Crystal Palace vs Middlesbrough.

Apenas unos días se tardó Darío Osorio en tener su primera titularidad en el Crystal Palace. Tras debutar y jugar unos minutos en la Premier League el pasado fin de semana, ahora el chileno irá desde el arranque Middlesbrough por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Este desafío aparece como una buena oportunidad para el formado en Universidad de Chile, sobre todo porque se trata de un torneo que entrega un pasaje directo para la UEFA Europa Conference League.

Al frente estará un equipo que si bien es de la segunda división inglesa, marcha segundo en la actual temporada del Championship con diez puntos luego de cinco jornadas, a solo un punto del líder Swansea.

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El Middlesbrough viene de vencer por 1-0 al QPR por la fecha 5 del Championship 2026-27. Por su parte el Palace llega a este cruce luego de superar por 3-2 al Fulham por la fecha 3 de la Premier League.

Darío Osorio juega esta tarde su primer partido de titular en Inglaterra luego de jugar algunos minutos por la Premier League el pasado fin de semana. | Foto: Crystal Palace.

¿A qué hora es el partido de Darío Osorio?

El partido entre Crystal Palace y Middlesbrough se jugará hoy martes 8 de septiembre desde las 15:45 horas de Chile, en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.

¿Dónde ver a Crystal Palace vs Middlesbrough EN VIVO y ONLINE?

Este encuentro no tendrá transmisión televisiva, pero podrá ser visto por la aplicación de streaming Disney+.

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Transmisión minuto a minuto del partido: