Tomás Barrios debutará en el cuadro principal del US Open tras superar la qualy y enfrentará al belga Alexander Blockx, 32° del ranking ATP.

Tomás Barrios disputará por primera vez en su carrera el cuadro principal del US Open, último Grand Slam de la temporada. El chillanejo, actualmente 144° del ranking ATP, consiguió su boleto después de superar tres exigentes partidos en la qualy y este lunes tendrá su esperado estreno en Flushing Meadows.

El desafío no será sencillo. Al frente estará Alexander Blockx, número 32 del mundo y uno de los cabezas de serie del torneo, quien también hará su debut en el US Open.

Barrios enfrentará al 32° del mundo, Alexander Blockx en su primer cuadro principal del US Open.

Tomás Barrios vs Alexander Blockx: Hora y dónde ver EN VIVO

El partido entre Tomás Barrios y Alexander Blockx se disputará este lunes 31 de agosto, no antes de las 13:50 horas de Chile, en la cancha 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Curiosamente, el encuentro está programado para comenzar en el mismo horario que el debut de Alejandro Tabilo ante Yannick Hanfmann.

El duelo de Barrios estará disponible EN VIVO vía streaming por Disney+ Premium. ESPN posee los derechos televisivos del US Open 2026, aunque todavía no está confirmado que su señal emita específicamente el encuentro del chileno frente a Blockx.

Barrios llega encendido después de una gran clasificación. En la qualy derrotó al boliviano Juan Carlos Prado por 6-2, 5-7 y 6-0; al argentino Genaro Olivieri por 6-3 y 6-1; y al español Daniel Rincón por 6-4 y 6-3.

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Barrios va por otro hito en un Grand Slam

Una victoria ante Blockx llevaría al chileno directamente a segunda ronda y le permitiría igualar su mejor actuación en un Grand Slam.

La única vez que alcanzó esa instancia fue en Wimbledon 2023, cuando también llegó desde la qualy y derrotó a Sebastián Báez antes de caer frente a David Goffin.

Ahora, Nueva York aparece como escenario para intentar escribir un nuevo capítulo.

En resumen…