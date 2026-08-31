El US Open registró su primera gran sorpresa en la jornada inaugural, luego de que el serbio Novak Djokovic (5°) quedara eliminado ante el argentino Mariano Navone (49°) en su debut.
Fue un encuentro muy largo, que se definió en 4 horas y 36 minutos. Lo extenso del partido le pasó la cuenta al europeo, que a sus 39 años no soportó el ritmo y en los últimos dos sets fue un fantasma que se arrastraba en la cancha.
El primer set fue para l trasandino en un tie break muy ajustado, que se definió por 7-5. A pesar de eso, Nole mostró una reacción acorde a su jerarquía.
Ganó el segundo y tercer set, pero se le acabó la bencina en la noche neoyorquina, por lo que poco pudo hacer ante un joven trasandino que irrumpe en el circuito.
Djokovic terminó exhausto en el US Open
Triste final de Djokovic
El cuarto set fue para Navone por 6-2, lo que era un adelanto de lo que pasaría en el set decisivo. Ahí Djokovic no tenía movilidad y su impotencia lo tenía al borde del llanto.
A pesar de eso no se retiró y siguió jugando, a pesar de que servía como jugador amateur de fines de semana, buscando golpes ganadores todo el rato para acortar los puntos.
El desenlace era esperado y Navone ganó por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, lo que provocó que Djokovic pusiera en duda su futuro.
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“Ha sido evidente que me encontraba fatal en la pista. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente durante todos los partidos de este año”, dijo Djokovic.
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“Estoy intentando averiguar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo llegar si sigo así”, fueron las palabras que provocaron preocupación.
Navone, en tanto, espera rival para segunda ronda entre otro veterano como Stanislas Wawrinka y Matteo Berretini.