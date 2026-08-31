“Jano” buscará romper su mala racha en Nueva York y avanzar por segunda vez en su carrera a la segunda ronda.

Llegó la hora para Alejandro Tabilo en Nueva York. El número uno del tenis chileno inicia su camino en el US Open 2026, último Grand Slam de la temporada, con un desafío que puede marcar su regreso al protagonismo en Flushing Meadows.

El chileno, 28° del ranking ATP y 25° cabeza de serie, enfrentará al alemán Yannick Hanfmann en la primera ronda. Será su cuarta participación en el cuadro principal del torneo estadounidense, donde solamente una vez logró superar el estreno.

Tabilo además necesita recuperar buenas sensaciones después de su paso por el Masters 1000 de Cincinnati, donde quedó eliminado en segunda ronda ante Rafael Jódar por 6-2 y 6-1.

Alejandro Tabilo debuta en el US Open ante Yannick Hanfmann.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Yannick Hanfmann?

El esperado debut de Alejandro Tabilo en el US Open será este lunes 31 de agosto, no antes de las 13:50 horas de Chile, frente a Yannick Hanfmann.

El encuentro está programado en la cancha 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows.

El partido de Tabilo vs Hanfmann se podrá ver EN VIVO por televisión a través de ESPN. También de manera online mediante Disney+ Premium.

Ambos se han enfrentado en tres oportunidades y Tabilo ganó dos: en el ATP de Buenos Aires y el Masters de Roma. Hanfmann, en tanto, se quedó con el duelo disputado por Copa Davis.

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Tabilo busca romper su barrera en Nueva York

Superar la primera ronda tiene un valor especial para “Jano”. En sus últimas dos participaciones quedó eliminado inmediatamente y su mejor actuación se remonta a 2022, cuando venció al polaco Kamil Majchrzak.

Una victoria ante Hanfmann permitiría al chileno avanzar por segunda vez en su carrera a la segunda ronda del US Open, además de sumar confianza pensando en sus próximos desafíos junto a Chile en Copa Davis.

En resumen…