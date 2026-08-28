El mejor tenista chileno del circuito conoció a su oponente en su estreno en el último Grand Slam de la temporada, donde en caso de avanzar, podría llegar a enfrentarse con el número 2 del mundo.

Tras confirmarse la baja por lesión de Cristian Gariny la clasificación de Tomás Barrios, el tenis chileno tendrá dos representantes en la edición 2026 del US Open, donde quien comanda la representación es el número uno del país, Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP).

A la espera que este viernes se cierre la qualy para que el chillanejo conozca a su primer rival en el cuadro principal, el zurdo de origen canadiense ya tiene oponente para su estreno en Nueva York, en un camino donde podría toparse con el alemán Alexander Zverev (2°).

En la espera que se conozca la programación oficial por parte de la organización del US Open, Alejandro Tabilo se estrenará en primera ronda ante el alemán Yannick Hanfmann (54°), con quien tiene un registro positivo de dos triunfos y una derrota.

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El camino para Alejandro Tabilo en el US Open

En caso de conseguir un triunfo en el debut, al estar en la parte alta del main draw, ya conoce a quién podría ser su oponente, que saldrá del duelo entre el australiano Alexei Popyrin (130°) y un jugador proveniente de la qualy, que podría llegar a ser Barrios.

Si Tabilo llega a meterse en la tercera ronda del US Open, existe la posibilidad de que pueda toparse con Zverev, que ante la ausencia del italiano Jannik Sinner, es el jugador de mejor clasificación en el torneo, por delante del español Carlos Alcaraz.

Será la quinta ocasión en su carrera que Unagi participe del Abierto de Estados Unidos, donde su mejor registro fue en su debut el 2022, donde llegó a segunda ronda. Mientras en 2023 no pasó la qualy, en las últimas dos ediciones no pasó del primer partido.

Alejandro Tabilo tiene rival para su debut en el US Open 2026 (Photosport)

En síntesis