Tras llegar desde la qualy, el chillanejo no encontró respuestas ante el número 34° del ranking ATP. Pese a la derrota, dará un salto importante en la clasificación.

Luego de tener una semana positiva en la etapa de clasificaciones para el Abierto de los Estados Unidos, el debut absoluto en el cuadro principal para el chileno Tomás Barrios (144° del ranking ATP) terminó en una rápida derrota.

En la primera ronda del US Open, el oriundo de Chillán enfrentó al belga Alexander Blockx (34°), que con 21 años y en una temporada plagada de buenos resultados, fue mucho rival para el nacional que se mantuvo en cancha por menos de dos horas.

ver también Fiesta en la Gran Manzana: Tomás Barrios supera la qualy y jugará por primera vez el US Open

Debut y despedida de Barrios en el US Open

En el primer set, el jugador europeo necesitó únicamente de un quiebre de servicio en el cuarto game para tomar la ventaja ante el nacional y quedarse con este parcial por 6-3 en 33 minutos.

El mejor momento de Tomás Barrios en el partido se vio en el segundo parcial. Pese a que tuvo la oportunidad para devolver el break, volvió a perder su saque en el quinto juego, suficiente para adjudicarse la manga por 6-4 en 45 minutos.

Ya en el tercer set, el chillanejo se derrumbó. Sus dos primeros servicios terminaron con quiebre en contra, lo que acabó por pavimentar la victoria de Blockx que se lleva el encuentro por 6-2 en 1 hora y 52 minutos de encuentro.

La buena noticia para el chillanejo

Pese a la temprana eliminación en el US Open, Tomás Barrios dará un salto importante en el ranking mundial de tenistas, pues escalará 10 puestos para meterse en el puesto 134° con 428 puntos, gracias a lo que sumó en Norteamérica y está a cuatro lugares de superar a Cristian Garin.

En síntesis