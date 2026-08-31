“Me traté de apurar”: la confesión de Alejandro Tabilo tras debut en el US Open

El chileno superó a Yannick Hanfmann (54°) y se mete en la segunda ronda del Grand Slam.

Alejandro Tabilo tuvo que luchar y bastante para superar al alemán Yannick Hanfmann (54°) en el debut por el US Open. El tenista nacional necesitó de dos horas y 39 minutos para eliminar al europeo y meterse en la segunda ronda del Grand Slam.

La raqueta nacional se puso en ventaja en los primeros sets por 6-3 y 6-2. Sin embargo, en la tercera manga aparecieron los fantasmas y lo entregó en el tie break. Lo que reavivó los fantasmas que han aparecido en la temporada del nacional.

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Sin embargo, en el cuarto set despertó a tiempo y se llevó la manga por 6-3. “Estoy muy contento. Mejoré la devolución. Le quebré bastantes veces. Jugué para adelante y siempre busqué ganar. Estoy muy contento con está primera ronda”, recalcó el chileno a ESPN tras el triunfo.

La confesión de Alejandro Tabilo tras debut en US Open

Pero este bajón de Alejandro Tabilo fue por un particular motivo. Y que hasta confesó el propio jugador tras el triunfo.

Es que a ratos se apuró demasiado su juego y el propio tenista recalcó que esto fue un error. Pero que lo hizo por la lluvia que aparecía en la cancha y que podría afectar la realización del partido.

“Me traté de apurar por la lluvia, quería terminar el set lo antes posible. Es muy complicado volver después de la lluvia”, reconoció.

Pese a ello, enfatizó que logró meterse en el partido en el momento justo y agradeció el cariño de los hinchas que lo hicieron sentir más local que nunca.

“Fue increíble el apoyo de los chilenos. Siempre estoy agradecido por ellos. Después llegaron los alemanes. Pero los chilenos siempre fueron más y pude seguir adelante”, sentenció. Tabilo incluso de dio el tiempo de saludar a cada uno de los hinchas que llegó a apoyarlo antes de retirarse a camarines.

¿Cuándo es el próximo partido de Alejandro Tabilo?

Ahora el fixture indica que Alejandro Tabilo en segunda ronda se mide con el ganador entre Grigor Dimitrov (137°) y Alexei Popyrin (130°). Duelo que se disputa recién desde las 19:15 horas de Chile.