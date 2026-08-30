Jano confía en el poder de la barra nacional para hacer temblar a los ibéricos.

Chile tiene un enorme desafío en la Copa Davis 2026, donde será local ni más ni menos que ante España. Alejandro Tabilo sabe que será una llave dura, pero también sabe que tendrá a los hinchas a su favor.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú no tiene el favoritismo desde el ranking de sus jugadores, pero bien es conocido que cuando los jugadores se ponen su bandera en la camiseta, poco importa el escalafón mundial. Además, se espera una caldera para los ibéricos.

Tabilo espera gran apoyo

El público de Chile siempre se hace sentir, sea donde sea que haya un compatriota compitiendo. La Copa Davis entrega un ambiente poco acostumbrado para los jugadores del circuito ATP, por lo que Alejandro Tabilo espera que esto incline la balanza a favor de La Roja del tenis.

“La serie tendrá un ambiente durísimo, para ellos será muy complicado. Será con el estadio lleno, la gente gritando mucho”, indicó Tabilo a Clay. Jano (28°) será el principal singlista nacional, acompañado por Cristian Garin (135°), Tomás Barrios (144°) y Matías Soto (261°). El capitán es Nicolás Massú.

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Rafael Jódar (13°), Daniel Merida (39°), Jaume Munar (55°), Martín Landaluce (65°) y Pedro Martínez (148°), serán los jugadores de España, capitaneados por David Ferrer. Tabilo cree que la atmosfera en el Court Central Anita Lizana puede ser decisivo.

“Jódar debuta, así que ojalá que el público pueda hacer algo a favor de nosotros (…) hemos jugado bastante este año, con distintos resultados. Nunca hemos jugado en arcilla, así que eso va a ser algo diferente. Estoy muy ansioso y motivado. Creo que va a ser una linda serie con mucha energía”, indicó Jano. Tabilo a enfrentado tres veces al N°1 de España, con historia 1-2 en contra.

“En la Davis no importa mucho el ranking, hay que jugar esa serie como sea. Estoy confiado en que tenemos un gran equipo y siempre podemos hacer una buena actuación“, cerró el chileno nacido en Canadá. La serie ante España será el 19 y 20 de septiembre.