Sin Carlos Alcaraz pero con tres top 50: España sorprende con nómina contra Chile por Copa Davis

David Ferrer confirmó este lunes el equipo que jugará en el Estadio Nacional el próximo 19 y 20 de septiembre.

La Copa Davis empieza su recta final para la serie de qualifiers que se disputará en septiembre. El equipo de Chile enfrentará a España y el elenco europeo confirmó este lunes a su equipo estelar.

En está ocasión David Ferrer tuvo que tomar importantes decisiones y dejó fuera a Carlos Alcaraz. El número 2 del ranking ATP aún no logra recuperarse de su lesión en la muñeca derecha y quedó fuera de la convocatoria.

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Sin embargo, “El León de Jávea” se las arregló y armó un quinteto de temer para la serie que se jugará en el Parque Estadio Nacional. Lo que además será el primer duelo en suelo chileno.

Rafael Jódar será el encargado de liderar al equipo de España. El número 11 del planeta tiene 19 años y ha destacado en este 2026. Incluso este lunes enfrenta a Alejandro Tabilo, en lo que será un adelanto de la llave en septiembre.

“Tengo muchas ganas de jugar mi primera eliminatoria de Copa Davis. Sé que en Chile serán partidos difíciles, pero el equipo está con muchas ganas”, apuntó el tenista de un metro 91 de altura y que será el primer singlista.

La nómina de España para enfrentar a Chile por Copa Davis

Pero además de Rafael Jódar se suma Daniel Mérida, numero 40 del ranking ATP. El madrileño destacó en Roland Garros y Wimbledon, por lo que asoma como la carta del recambio en el tenis español. También apunta a ser el segundo singlista.

España confirmó equipo estelar para enfrentar a Chile por la Copa Davis.

La lista también consigna a Jaume Mular que es 46° y que asoma como el más experimentado con 29 años. A su vez cuenta con 10 títulos en el ATP. Finalmente Martín Ladaluce (67°) y Pedro Martínez (148°).

Cabe consignar que la serie entre Chile y España se jugará entre el 19 y 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana en el Parque Estadio Nacional. El ganador de la llave pasará al Final 8 que se disputará en Bolonia.