Fue campeón en Colo Colo, sonó en Unión Española y ahora sorprende con nuevo equipo en Argentina

Tras un año de inactividad, Emiliano Vecchio volvió a jugar en el elenco de Somisa de la Liga Nicoleña. “Volvimos de a poquito”, recalcó.

El fútbol le da una nueva oportunidad a Emiliano Vecchio. El volante creativo ahora regresó a las canchas en el fútbol trasandino tras su fallida búsqueda de equipos en los últimos mercados de fichajes.

El nombre de Vecchio sonó fuertemente en Unión Española. Incluso se anunció en redes sociales para sumarse a inicio del 2026. Sin embargo, problemas en el arriendo de vivienda y de entrega de vehículo particular al jugador terminó desplomando la contratación.

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Emiliano se ausentó de entrenamientos y finalmente la dirigencia hispana desvinculó al ex gordo en menos de dos semanas. El tema es que desde ese momento no volvió a jugar.

Eso hasta el mes de agosto. Esto porque a sus 37 años, el ex volante de Colo Colo, Rosario Central y Racing Club entre otros, volvió a jugar en el fútbol amateur. Ahora lo hizo con la camiseta de Somisa de San Nicolás. Con la “10” en la espalda demostró su talento en la Liga Nicoleña.

El nuevo equipo de Emiliano Vecchio

Emiliano Vecchio de inmediato demostró su jerarquía y calidad. Incluso algunos indicaron que ni se notaron los meses inactivo y hasta mostró un importante cambio físico dejando esos kilos que tanto le cuestionaron en el pasado. Aunque por precaución solo disputó 45 minutos.

“Casi un año sin jugar, así que volvimos de a poquito. Estaba con una contractura en el sóleo, pero igual quería jugar. Lamentablemente hoy no nos salió nada”, expresó Vecchio en su regreso a las canchas a La Deportiva 899.

El tema es que el debut no fue de los mejores ya que su nuevo equipo cayó por 3-0 ante Paraná. Por lo que ahora se ubican novenos con solo 3 unidades. Aunque el torneo recién comienza y está la fe intacta en remontar de aquí a final de año.

“Quiero tratar de hacer lo mejor por el equipo, es un torneo corto y podemos luchar por el título”, complementó ilusionado con seguir en actividad y volver a la alta competencia lo antes posible.