Arturo Vidal dijo que Colo Colo será campeón y Manuel Ibarra, referente de la U, le respondió que cada vez que dice algo "pasa todo al revés".

Arturo Vidal se atrevió a decir a 11 fechas del final del torneo que Colo Colo va a salir campeón. “Levantaremos la 35”, manifestó en un streaming realizado el lunes por la noche.

Palabras que en U de Chile celebraron, porque aseguran que el King es mufa y cada vez que hace una premonición como esta termina ocurriendo lo contrario.

Manuel Ibarra, campeón con U de Chile, manifestó en charla con Redgol que “falta mucho torneo” y que “antes del clásico perdieron dos puntos importantes, se notó un poco la presión”.

En la U creen que Vidal puede haber patinado al dar campeón a Colo Colo con tanta antelación

Ibarra sostiene que Vidal se equivoca al darle el título a Colo Colo

Por lo mismo es que señala que “se adelanta Vidal, creo que sí está convencido de eso”, aunque sabe que por la boca muere el pez. “Las veces que ha dicho algo así ha sido todo al revés”.

“Cada vez que dice algo se adelanta. Por eso me gusta que hable, las veces que habla se ha equivocado”, complementó el popular Caté que confía en que el clásico será azul y le dará un vuelco al campeonato.

“Si gana la U cambia todo lo que viene, ya nadie va a darle el título a Colo Colo. Al contrario. Puede pasar a un estado al revés”, detalló por lo que sería el golpe para los albos.

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“Estos partidos son claves, pues disminuye o aumenta la confianza. Ha pasado anteriormente en que el que lo pierde este partido sufre una debacle total”, cerró su idea.

Universidad de Chile y Colo Colo chocarán el domingo a las 15 horas, en el Estadio Nacional. Los azules quedarán a 7 unidades en caso de conseguir la victoria.