El King abordó este tema tras perderse un penal ante O’Higgins en el duelo previo a visitar a los azules en el Estadio Nacional.

Arturo Vidal falló un penal clave en el último partido de Colo Colo ante O’Higgins. El King pudo poner en ventaja antes de tiempo a los albos cuando estaban 1-1 a los 59’, pero mandó su remate directo al horizontal.

El bicampeón de América pidió el lanzamiento a pesar de que Maximiliano Romero también quería patear. Por lo mismo, las dudas sobre un cobro penal ante la U este domingo en el Estadio Nacional ya están dando vueltas.

El propio Rey Arturo abordó esto en su canal de Streaming, donde aseguró que si bien querrá patear un penal ante el rival de toda la vida, no tiene problemas en dejar que otro compañero lo haga si se lo piden.

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Vidal responde sobre si pateo o no un penal para Colo Colo en el Superclásico 200

“Yo lo voy a patear. Pero si Maxi viene de nuevo y me lo pide, le digo: ‘Toma Maxi, tú’. Si viene Javi (Correa) o viene otro que quiera patearlo porque se siente con confianza, yo no tengo problema en eso. Mi labor en estos momentos, mi posición y el ser capitán de Colo Colo, es que el equipo gane. Si tengo que darle confianza a un jugador que la necesita, lo dejo patear. Lo mío es defender y que no nos hagan goles”, declaró Vidal.

En ese sentido, el canterano albo declaró que “la gente, cuando tiene que hablar tonteras, es hecha a mano. Yo no tengo problema con patear. En otros países, claro, era joven y quería marcar porque lo mío era el esfuerzo, el sacrificio, atacar, defender y hacer de todo. De repente me costaba más hacer goles y, cuando necesitaba confianza, pateaba los penales”.

Arturo Vidal afirmó que no tiene problemas en ceder penales en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Pero ahora no es lo mío. El año antepasado a Carlitos (Palacios), cuando se le estaba criticando, le dije: ‘Carlitos, tú pateas los penales, hazte fuerte, esto te va a dar confianza’. Y se fue a Boca. Se la he entregado a Javi, a Claudio (Aquino)… Si hubiese sido cabrón o hubiese querido figurar, habría tomado siempre la pelota, pero no es lo mío”, añadió.

Para cerrar, el King afirmó que “lo más importante para mí es que mis compañeros estén con confianza y se sientan cómodos. Este es un equipo grande y la presión se siente. Prefiero que mis goleadores estén en su mejor momento, que se sientan bien y estén anotando todas las semanas: a Maxi, a Aquino cuando ha entrado le he entregado la pelota, a Méndez contra La Serena le entregué la pelota. No tengo problema, lo mío no es figurar por esto. Llevo 20 años de carrera, he estado en los mejores equipos del mundo y no por un penal me va a cambiar la vida”.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

El choque entre albos y azules se dará este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis