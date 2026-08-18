Los Cruzados enfrentan al conjutno Pincharrata por la revancha en octavos de final de Copa Libertadores.

Universidad Católica se prepara para un partido decisivoclave ante Estudiantes de La Plata, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego del 1-1 registrado en la ida, los Cruzados tendrán la ventaja de definir la serie en casa, donde buscarán hacerse fuertes y conseguir el resultado que les permita seguir avanzando en el torneo continental.

El partido lo puedes apostar en JugaBet, donde un triunfo de Universidad Católica está pagando 3.15. Es decir que si le juegas 10 mil pesos, cobras 31.500. El empate en tanto está a 3.12 y un triunfo de Estudiantes paga 2.61.

Garnero deberá encontrar al reemplazante de Zampedri

Horario y dónde ver EN VIVO U. Católica vs. Estudiantes:

Universidad Católica vs. Estudiantes, juegan este martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Claro Arena , por la vuelta de octavos de final en Copa Libertadores.

El partido entre Cruzados y Pincharratas será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5, Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube , Pluto TV y de manera online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores 2026

Probable formación U. Católica vs. Estudiantes de La Plata

Universidad Católica saldría a la cancha con Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

En resumen…