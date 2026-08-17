DT de Estudiantes desafía a la UC antes de la revancha: “Vamos a ir a ganar con inteligencia”

Alexander Medina anticipó el decisivo duelo por Copa Libertadores y destacó el trabajo de Universidad Católica antes de visitar el Claro Arena.

Universidad Católica y Estudiantes de La Plata definirán este martes al clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego del empate conseguido en el partido de ida en Argentina.

El cuadro argentino llegará a Santiago con confianza renovada, después de golear por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata. Tras ese resultado, Alexander Medina puso la mira en la revancha ante los cruzados.

El técnico uruguayo remarcó que el compromiso será completamente distinto al primero y que su equipo no pretende especular con el resultado.

Medina destaca a U. Católica antes de la revancha

“Este partido es diferente, jugamos 90 minutos y ahora es la revancha”, señaló Medina tras la goleada de Estudiantes.

El entrenador fue todavía más claro al explicar cómo afrontará su equipo el duelo en el Claro Arena, “Lo vamos a plantear de la mejor manera para ganar el partido. Nosotros no especulamos, está en nuestro ADN. Vamos a ir a ganar con inteligencia”.

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Más allá de la confianza de Estudiantes, Medina también tuvo palabras para el conjunto dirigido por Daniel Garnero.

El estratega valoró especialmente el funcionamiento de la UC y advirtió sobre las dificultades que esperan encontrar jugando como visitante, “Es un equipo que sabe a lo que juega y es un equipo muy trabajado. Esperamos un equipo duro y fuerte, que de local lo hace bien”, sostuvo.

Católica, en tanto, buscará hacer valer la localía para quedarse con la clasificación y meterse entre los ocho mejores equipos de Sudamérica.

El empate de la ida dejó completamente abierta la llave, por lo que el duelo de este martes promete ser una verdadera final para ambos equipos.

En resumen…