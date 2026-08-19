Coquimbo Unido se juega el todo o nada en Copa Libertadores. El pirata enfrenta esta noche a Platense, en duelo válido por la vuelta de octavos de final, donde en la ida rescató un 1-1 en el final.
Con plantel estelar, el aurinegro llega más descansado que su rival, ya que postergó el partido de Liga de Primera ante U Católica. Además, en el Francisco Sánchez Rumoroso no sabe de derrotas en el torneo.
Por su parte, el Calamar arriba golpeado tras dejar escapar en el final el triunfo en la ida y quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores. En el plano local viene de igualar 1-1 ante Boca Juniors, el sábado pasado.
¿Va por Chilevisión? Así podrás ver hoy el Coquimbo vs Platense
El partido entre Coquimbo vs Platense (18.00 horas) no será transmitido por Chilevisión este miércoles 19 de agosto. La única forma de verlo en vivo será mediante el canal ESPN 5, en TV
Para quienes quieran seguir el encuentro por señal ONLINE, el duelo copero estará disponible en la plataforma de streaming Disney+, solo para usuarios del plan Premium.
Sobre el partido, el DT pirata, Hernán Caputto, comentó la previa junto a RedGol. Para el estratega, el duelo ante Platense “estar en esta fase de Libertadores, con otros jugadores es fantástico. Vivimos el momento, pensamos en el partido”.
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“Es una responsabilidad. Cuando uno representa a un club como Coquimbo en esta instancia, uno sabe que representa al país. Estamos con todas las ganas”, cerró.