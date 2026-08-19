El técnico aurinegro Hernán Caputto definió la oncena que buscará un histórico pase como local a los cuartos de final. Hasta tres cambios respecto de la ida.

Este miércoles 19 de agosto, Coquimbo Unido jugará el partido más importante de su historia a nivel internacional, cuando enfrente a Platense de Argentina, para meterse por primera vez a los cuartos de final en la Copa Libertadores.

Luego de rescatar un agónico empate en el duelo de ida en Buenos Aires, el equipo que dirige Hernán Caputto cuenta con la mayoría de su plantel a disposición, con excepción del central Benjamín Gazzolo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Eso sí, el técnico de Coquimbo realizará hasta tres cambios en su formación titular para buscar un triunfo que además, romperá con su “maldición” ante equipos argentinos en torneos CONMEBOL, donde no logró victoria en nueve intentos.

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La formación de Coquimbo ante Platense

Caputto hará cambios en dos zonas del campo. En la defensa, por el suspendido Gazzolo destaca el regreso del uruguayo Manuel Fernández, quien hará dupla con el trasandino Elvis Hernández. Mientras que en el mediocampo habrá un par de modificaciones.

Saldrán de la oncena Alejandro Camargo en zona de contención, quien lo reemplazará Salvador Cordero, además del joven Pablo Rodríguez, que dará paso al argentino Guido Vadalá, responsable de mantener con vida a Coquimbo en Libertadores.

La formación pirata para enfrentar a Platense será con Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández y Juan Cornejo en defensa; Sebastián Galani y Salvador Cordero en contención; Cristián Zavala, Guido Vadalá y Luis Riveros más adelantados; Lucas Pratto en ataque.

¿Cuándo se juega el partido?

El duelo de vuelta por octavos de final en Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Platense se disputará este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”.

En síntesis