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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 20 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 20" fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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El Superclásico marca la Fecha 20 de la Liga de Primera 2026.
© PhotosportEl Superclásico marca la Fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

La Fecha 20 de la Liga de Primera 2026 tendrá como gran atractivo el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se disputará este domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional.

La jornada comenzará el viernes 21 con Audax Italiano vs. Unión La Calera y continuará el sábado con los duelos entre Huachipato y Deportes Limache, además de Universidad Católica vs. Ñublense.

El domingo, junto al Superclásico, se jugarán La Serena vs. Cobresal, Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido y O’Higgins vs. Palestino. La fecha finalizará el lunes con Everton vs. Universidad de Concepción.

Este fin de semana Colo Colo y Universidad de Chile tendrán el Superclásico 200.

Este fin de semana Colo Colo y Universidad de Chile tendrán el Superclásico 200.

Programación Fecha 20 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 21 DE AGOSTO

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera – 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 22 DE AGOSTO

  • Huachipato vs. Deportes Limache – 17:30 horas, Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Ñublense – 20:00 horas, Claro Arena.
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DOMINGO 23 DE AGOSTO

  • Deportes La Serena vs. Cobresal – 12:00 horas, Estadio La Portada.
  • Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, Ester Roa Rebolledo.
  • Universidad de Chile vs. Colo Colo – 15:00 horas, Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.
  • O’Higgins vs. Palestino – 19:00 horas, Estadio Codelco.

LUNES 24 DE AGOSTO

  • Everton vs. Universidad de Concepción – 19:30 horas, Sausalito.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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