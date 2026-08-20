La Fecha 20 de la Liga de Primera 2026 tendrá como gran atractivo el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se disputará este domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional.
La jornada comenzará el viernes 21 con Audax Italiano vs. Unión La Calera y continuará el sábado con los duelos entre Huachipato y Deportes Limache, además de Universidad Católica vs. Ñublense.
El domingo, junto al Superclásico, se jugarán La Serena vs. Cobresal, Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido y O’Higgins vs. Palestino. La fecha finalizará el lunes con Everton vs. Universidad de Concepción.
Este fin de semana Colo Colo y Universidad de Chile tendrán el Superclásico 200.
Programación Fecha 20 del Campeonato Nacional 2026
VIERNES 21 DE AGOSTO
- Audax Italiano vs. Unión La Calera – 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.
SÁBADO 22 DE AGOSTO
- Huachipato vs. Deportes Limache – 17:30 horas, Estadio Huachipato.
- Universidad Católica vs. Ñublense – 20:00 horas, Claro Arena.
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DOMINGO 23 DE AGOSTO
- Deportes La Serena vs. Cobresal – 12:00 horas, Estadio La Portada.
- Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, Ester Roa Rebolledo.
- Universidad de Chile vs. Colo Colo – 15:00 horas, Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.
- O’Higgins vs. Palestino – 19:00 horas, Estadio Codelco.
LUNES 24 DE AGOSTO
- Everton vs. Universidad de Concepción – 19:30 horas, Sausalito.
Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.