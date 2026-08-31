Los Cruzados reciben al Capo de Provincia con un plantel golpeado por lesiones, suspensiones y decisiones técnicas.

Universidad Católica tiene hoy una gran oportunidad en la Liga de Primera 2026. Los Cruzados reciben a O’Higgins y una victoria les permitiría volver al segundo lugar de la tabla después de la caída de U. de Chile ante U. de Concepción.

Sin embargo, el equipo llegará al encuentro con un importante problema. La UC tendrá nada menos que 11 bajas para enfrentar al Capo de Provincia por diferentes motivos.

Seis jugadores están lesionados, dos deberán cumplir suspensiones, otros dos quedaron fuera por decisión técnica y Gary Medel presenta inconvenientes físicos.

Gary Medel quedó fuera por un problema muscular.

Gary Medel se suma a las bajas de la UC

Una de las principales novedades está relacionada con Medel. Inicialmente se apuntó a una decisión técnica para explicar su ausencia, pero el experimentado jugador arrastra un problema muscular que le impidió entrenar con normalidad durante los últimos días.

En la lista de lesionados también aparecen Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Jeffrey Sekgota, Juan Ignacio Díaz, Francisco Rossel y Darío Melo.

ver también Duro golpe para Universidad Católica: Conmebol multa y advierte por reincidencia en Copa Libertadores

A ellos se suman Cristián Cuevas y Fernando Zuqui, quienes no estarán disponibles por suspensión. El primero quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el argentino cumple su segunda fecha de castigo por la expulsión sufrida ante Ñublense.

Finalmente, Ignacio Pérez y Francisco Daza no fueron considerados por decisión técnica. Sus lugares en la convocatoria fueron ocupados por Agustín Farías y Bernardo Cerezo.

Pese al complejo escenario, Universidad Católica buscará hacerse fuerte ante O’Higgins y aprovechar el tropiezo de la U para regresar al segundo puesto del campeonato.

En resumen…