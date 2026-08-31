El futuro de Darío Osorio sigue abierto: Midtjylland rechazó ofertas y espera cerca de 20 millones de euros por su pase.

El reloj comienza a jugar en contra de Darío Osorio. El seleccionado chileno continúa defendiendo al Midtjylland, pero las últimas horas del mercado de fichajes podrían traer novedades importantes para su futuro.

El cuadro danés reconoce haber recibido propuestas por el extremo formado en Universidad de Chile. Sin embargo, ninguna habría cumplido hasta ahora con sus pretensiones económicas, que rondan los 20 millones de euros.

La lista de clubes vinculados al chileno es potente. Equipos como Liverpool, Everton y Leeds United han seguido su situación, mientras que el AC Milan también ha aparecido entre los posibles destinos.

Liverpool, Milan, Bayern Múnich y clubes de la Premier League han sido vinculados al chileno.

El tiempo se agota para Darío Osorio

A ellos se suman Manchester City, Arsenal, Fulham, West Ham United y Brighton. Incluso en los últimos días Bayern Múnich apareció relacionado con el atacante nacional.

El gran problema para una eventual transferencia es el calendario. Los principales mercados europeos están entrando en sus horas finales y las posibilidades comienzan a reducirse.

En Alemania, el libro de pases cerró este lunes 31 de agosto a las 14:00 horas de Chile. Italia y Francia lo harán el martes 1 de septiembre a la misma hora, mientras Inglaterra y España tendrán plazo hasta las 18:00 horas de esa jornada.

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También existen mercados con un margen mayor. Países Bajos cerrará el 2 de septiembre, Turquía el 4 y Portugal recién el 15 del mismo mes.

Por ahora, ninguno de los clubes interesados ha logrado llegar a un acuerdo con Midtjylland y Osorio continúa entrenando y jugando normalmente en Dinamarca.

Midtjylland pone precio a la salida de Osorio

La postura del conjunto danés parece clara: no existe urgencia por vender al chileno y solamente aceptarán una propuesta que se acerque a la valoración que tienen del futbolista.

Con varios gigantes vinculados a su nombre y cada vez menos tiempo disponible, Osorio entra en horas decisivas para saber si finalmente concreta el esperado salto hacia una de las principales ligas de Europa o continúa su carrera en Dinamarca.

En resumen…