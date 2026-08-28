Atento al mercado: Los montos que podría recibir la U ante nueva venta de Darío Osorio

Midtjylland espera por una oferta convincente por el seleccionado nacional y esto podría cambiar hasta los números de Azul Azul.

Darío Osorio es el protagonista total del mercado de fichajes. El delantero que es figura del FC Midtjylland mira de reojo el cierre del libro de contrataciones en Europa para dar el salto definitivo.

El formado en Universidad de Chile ha destacado en el cuadro danés y clasificó a la Conference League tras eliminar al Rijeka por un global de 6-1. Serie donde el chileno se anotó con golazo para volver a disputar un torneo internacional.

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Ahora el Midtjylland conoció este viernes su próximo fixture. En el horizonte aparece Ajax (Holanda), Pafos (Chipre), Red Imps (Gibraltar), Sint Truidense (Bélgica), Hajduk Split (Croacia) y Egnatia (Albania).

El tema es que a su vez, la dirigencia ya piensa en una posible venta de Osorio en está ventana de fichajes. El plazo en Europa termina el próximo 1 de septiembre y todavía hay fe en lograr una importante salida.

“Hemos rechazado ofertas porque no han sido el precio que esperamos”, confesó el presidente del cuadro danés, Claus Steinlein. Por lo que la fe sigue intacta para un último esfuerzo. Entre los rumores asoman AC Milan en la Serie A, Bayern Munich en la Bundesliga y ahora se sumó Hull City como opción en la Premier League.

Los millones que espera la U por la venta de Darío Osorio

Así las cosas en Universidad de Chile siguen de cerca cada movimiento del FC Midtjylland. El cuadro danés exige entre 20-25 millones por la carta de Darío Osorio.

La U tiene el 10% de la carta del habilidoso zurdo por lo que recibiría del cielo como mínimo unos dos millones de dólares.

Cifra que además podría cambiar el panorama de la concesionaria ya que con la salida de Lucas Assadi se sumaron a las arcas 2,3 millones de dólares. Por lo que de concretarse también la nueva venta de Osorio, registraría hasta número azules para cerrar el 2026 y comenzar de la mejor forma el año centenario.