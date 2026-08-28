Luego de sus dos golazos recientes en Midtjylland, otro gigante se pone a la fila por el chileno.

El mercado de pases en Europa no se detiene y a solo días de su cierre, una de las grandes teleseries es qué pasará con Darío Osorio. Ahora surgió un nuevo actor en el drama: Bayern Múnich.

El zurdo de Midtjylland hace rato que viene siendo figura en su club, pero en el inicio de esta temporada ha tenido actuaciones sobresalientes. Por esta razón, son varios los clubes que están interesados en quedarse con el futbolista de 22 años.

Bayern Múnich a la siga de Darío Osorio

En las últimas semanas Darío Osorio ha tenido bastantes clubes pendientes de él. Arsenal, Liverpool y Milan, entre otros. Desde Dinamarca han sido firmes en mantenerse con el precio: no lo quieren soltar por menos de 20 millones de euros.

Por si fuera poco, en sus últimas dos presentaciones con Midtjylland el chileno anotó y además, fueron golazos. Ante Randers por el fútbol danés y contra HNK Rijeka por la clasificación a Conference League. En una de esas, hasta subió su precio.

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A los clubes que han sonado como opciones para Darío Osorio, ahora se suma un gigante como Bayern Múnich. De acuerdo a Bold de Dinamarca, los bávaros han mostrado interés en el nacional e incluso, han mandado a ojeadores para constatar en terreno todo su talento.

Desde Alemania el periodista Dominik Schneider ha informado que todavía no han comenzado las negociaciones entre ambas partes. Como el mercado europeo cierra a fines de agosto, el comunicador informó que los de Múnich deben acelerar si desean cerrar el fichaje a tiempo.

Osorio parece tener las horas contadas en Midtjylland. Imagen: Getty

Darío Osorio espera con expectativas estos días. Luego de tres años en el fútbol de Dinamarca, parece estar listo para dar el salto a una liga de mayor exigencia en Europa. El formado en Universidad de Chile quiere dar el siguiente paso en su carrera.