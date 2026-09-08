Al borde del llanto en TV: Sammis Reyes “ruega” tras ser vinculado a caso de narcotráfico

El ex NFL y ahora empresario se defendió luego de la investigación en que aparece relacionado a Jorge Manríquez, quien es indagado por dos presuntos delitos.

Sammis Reyes en el ojo del huracán, luego de una investigación con allanamiento en el gimnasio Boss Fitness. El caso está siendo indagado por presunto tráfico de drogas y lavado de activos.

Según informó CHV, las investigaciones tienen como objetivo a Jorge Manríquez, socio del ex NFL. Fue así que el propio Sammis salió al paso y en diálogo con Contigo en Directo se defendió al borde de las lágrimas.

“Cuando me despierto cada mañana y comienzo mi día, yo tengo un propósito muy fuerte y que me mueve, estoy muy conectado con Dios. Estoy haciendo las cosas de corazón, he madurado mucho en mi vida y he pasado por lo que se puedan imaginar”, partió diciendo.

Sammis Reyes pide que no lo “destruyan”

Visiblemente afectado por la situación, donde lo vinculan a una investigación de narcotráfico, Sammis Reyes contó su versión y dijo que eso podría afectar directamente su proyecto social. Se defendió y pidió que no lo relacionen con el caso.

“Hemos tenido impacto en el último tiempo con el Desafío Sammis Reyes, que es el proyecto más lindo del cual he sido parte en mi vida y les pido por favor que ese proyecto no se manche. ¡Denle una vitrina a lo que estamos haciendo! Va a revolucionar el sistema deportivo-educativo del país”, pidió.

Finalmente, el emocionado marido de Emilia Dides aseguró que “si esto llega a manchar eso les prometo que de corazón me rompería el corazón, porque es el proyecto más importante que ha sido gratuito 100% para todos los participantes”.

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“He puesto de mi propio dinero, equipo y horas. Estas ojeras que ven son de sacrificio por ese proyecto y si eso se ve afectado por esta noticia que no tiene nada que ver conmigo, me dolería mucho, porque no tengo nada que ver”, cerró.

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