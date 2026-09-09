Nivel internacional: Las 3 sorpresas que prepara Nico Córdova para nueva nómina de la Roja

Las métricas se toman la selección chilena y para la fecha FIFA que se avecina habrán nuevas alternativas para el próximo proceso de clasificatorias.

La selección chilena empieza a afinar los detalles de lo que será la próxima fecha FIFA. La Roja enfrentará a los recientes países organizadores del Mundial y será un nuevo apronte para buscar el equipo que disputará las próximas Eliminatorias.

Por lo mismo, asoma como el último examen de Nicolás Córdova antes de dejar su cargo al mando de la selección adulta. La nómina será anunciada este jueves.

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Ocasión en la que prepara tres sorpresas de nivel internacional para seguir ampliando las opciones para el entrenador que asuma el próximo desafío de clasificar al Mundial.

El primer nombre que se filtró fue Jetzen Lopez. El volante del Sporting Braga apareció en las métricas y será parte del equipo que disputará la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Tanta fue la emoción que el cuadro portugués se adelantó al anuncio oficial y este miércoles -24 horas antes de la publicación de la nómina- confirmó su llama. “Fue convocado para representar a la selección absoluta de Chile durante la ventana internacional de la FIFA de septiembre y octubre”, detallaron sobre el jugador de 19 años.

Jetzen Lopez tendrá su primera nominación en la Roja

Pero esta no será la única sorpresa. Según detalla La Tercera también se sumará Zidane Yáñez y Thomas Dean. Por lo que se amplia el abanico de futbolistas como opciones para las Eliminatorias.

Las sorpresas de Nicolás Córdova en la Roja

El chileno Zidane milita en el Nashville de la MLS y con 18 es una de las grandes figuras del elenco estadounidense. Ahora la mayor cantidad de minutos la ha sumado en la MLS Next Pro.

Pese a su corta edad, ya jugó en el Mundial Sub 17 que se disputó en Qatar 2025 por lo que tiene el visto bueno de Nico Córdova. Ahora ya tendrá su primera experiencia a nivel adulto.

Zidane Yáñez tendrá su primera convocatoria en la adulta

El otro “as” es el defensa de 19 años Thomas Dean que milita en el Espanyol B. Ahora el futbolista nacido en 2007 ya tiene una primera experiencia en marzo de este 2026 con la Sub 20.

Thomas Dean será el nuevo lateral izquierdo convocado en Chile

El lateral deslumbró con su potente físico y zurda educada. Incluso realizó 3 asistencias en la serie de amistoso que disputó Chile ante Perú a principio de año. Por lo que ahora se espera que se afiance por la banda y sea competencia en el puesto para Gabriel Suazo.

¿Cuándo juega Chile en la fecha FIFA?

Según el calendario la fecha FIFA será témalo XL ya que inicia en septiembre y termina en octubre. Por lo que se paraliza la Liga de Primera para la realización de dichos encuentros.

El primer amistoso es ante Canadá el 26 de septiembre a las 20:00 horas. Luego Chile viaja hasta Estados Unidos en partido programado para el 29/9 a las 21:00 horas.

El último partido será el 6 de octubre frente a México en horario aún por definir. Cabe consignar que estos encuentros serán transmitidos por Mega que debuta como la señal de la Roja.