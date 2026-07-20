Una de las grandes promesas del fútbol chileno renueva aires en Estados Unidos y va por la gran oportunidad de su carrera. La Roja mira atenta.

Zidane Yáñez sacude el mercado de fichajes del fútbol chileno. La joya criolla se prepara para la gran oportunidad de su carrera después de ser confirmado como nuevo refuerzo en la MLS.

A sus 18 años, el 10 que brillara en las categorías inferiores de la selección chilena suma un importante desafío. Y es que después de haber estado en una filial, finalmente llega a la Primera División con la camiseta del Nashville.

Durante horas de este lunes se confirmó su arribo a los Coyotes, el que tuvo un detalle no menor. Esto, ya que el club hasta reveló los montos que pagó por su traspaso desde el New York City FC.

Zidane Yáñez llega al Nashville para pelear la MLS

A Zidane Yáñez por fin se le abren las puertas para sumar minutos en la Primera División. El delantero deja atrás su etapa en el club que lo formó para irse a buscar nuevos desafíos con otro que sí lo ha valorado.

Zidane Yáñez fue anunciado como refuerzo del Nashville y jugará en la MLS. Foto: Nashville.

El Nashville es el cuadro que anunció el arribo de la joya chilena para la segunda rueda del 2026. “El Nashville Soccer Club anunció hoy la adquisición del delantero de 18 años Zidane Yañez, procedente del New York City FC”, explicaron en un comunicado. Uno que también reveló que el traspaso se concretó tras un acuerdo “a cambio de 50.000 dólares en Fondos de Asignación General (GAM) de 2027″.

El gerente general de los Coyotes, Mike Jacobs, dedicó palabras para el chileno en su llegada. “Zidane es una joven promesa ofensiva con un gran potencial y su combinación de creatividad y entrega lo convierte en una amenaza constante de gol“, señaló.

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De hecho, el mandamás del Nashville alabó el por fin haber asegurado a Yáñez como uno de sus jugadores. “Estamos encantados de incorporarlo oficialmente a nuestro club”, dijo.

El jugador estuvo en las últimas semanas con el Huntsville, filial de su nuevo equipo en la MLS Next Pro, una liga de reservas. Ahí le bastaron unos días para convencer de que merecía más y ganarse un lugar en un equipo que quiere pelear la MLS.

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Zidane Yáñez llega nada menos que a un Nashville que quiere hacer historia este año. El chileno está listo en un equipo en el que espera demostrar por qué es una de las joyas de nuestro fútbol de cara al futuro.

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Fecha y hora para el debut de Zidane Yáñez en el Nashville

Zidane Yáñez ya fue presentado y ahora se enfoca en lo que puede ser su debut con el Nashville. Esto puede ocurrir este miércoles 22 de julio cuando, desde las 20:30 horas, reciban al Montreal de Thomas Gillier.

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En resumen, Zidane Yáñez