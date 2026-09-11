La Premier League tendrá un atractivo especial para los hinchas chilenos este fin de semana. Crystal Palace recibirá a Ipswich Town en un encuentro que podría enfrentar a Darío Osorio y Marcelino Núñez.
Osorio comienza a sumar protagonismo rápidamente en Inglaterra. Con pocos entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, el formado en Universidad de Chile hizo su debut oficial con las Águilas en la remontada frente al Fulham.
Ahora tendrá la posibilidad de encontrarse con un compatriota. El próximo desafío del Palace será frente al Ipswich Town de Marcelino Núñez, quien también atraviesa un positivo momento en Inglaterra.
Los partidos de Premier League también se pueden apostar en JugaBet. En el duelo de Crystal Palace vs. Ipswich Town, las cuotas son 1.93, 3.89 y 4.05, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a Los Azules paga $19.300.
Darío Osorio tuvo su debut en el Crystal Palace apenas dos días después de llegar.
Crystal Palace vs. Ipswich Town: Hora y dónde ver EN VIVO
El partido entre Crystal Palace e Ipswich Town está programado para este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de Chile, por la fecha 4 de la Premier League.
La única opción confirmada para ver el partido en Chile será a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma de streaming.
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Pronósticos Crystal Palace vs Ipswich Town: Osorio y Núñez protagonizan un duelo de chilenos en la Premier
Para Osorio será una nueva oportunidad para seguir ganando terreno en su reciente aventura con Crystal Palace, mientras que Marcelino buscará mantener su buen presente con Ipswich.
En resumen
- Crystal Palace vs Ipswich Town se juega el sábado 12 de septiembre.
- El partido comienza a las 11:00 horas de Chile.
- El encuentro podría enfrentar a los chilenos Darío Osorio y Marcelino Núñez.