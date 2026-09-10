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Fecha FIFA

Las 5 grandes sorpresas de Nicolás Córdova en la nómina de la selección chilena

El entrenador interino metió mano respecto a la convocatoria anterior de La Roja.

Por César Vásquez

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Córdova sigue al mando de la selección chilena.
© PhotosportCórdova sigue al mando de la selección chilena.

La selección chilena volverá a la cancha en una fecha FIFA. Serán tres encuentros amistosos, para los cuales Nicolás Córdova decidió meter mano y llamar a cinco nuevos futbolistas.

La Roja todavía sigue con entrenador interino, por lo que Córdova busca a jugadores que puedan ser opción para el próximo entrenador de la selección adulta. Los próximos encuentros serán ante Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 de septiembre) y México (6 de octubre).

Las 5 sorpresas de Nico Córdova

Como suele suceder, las nóminas siempre tienen grandes ausentes y grandes sorpresas. También es habitual que nunca dejen contentos a todos, pero así es el fútbol. Nicolás Córdova intentó hacer unos cambios y convocó a algunos que no venían siendo parte de su proceso

El primero de ellos es Christian Bravo. El arquero ha ganado la titularidad en Huachipato, teniendo un muy buen rendimiento. De hecho, fue la figura del último empate contra Colo Colo. A sus 20 años, es una buena opción a futuro.

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Jonathan Villagra ha elevado su nivel de forma considerable esta temporada. Es una de las figuras de Colo Colo que camina a ganar el título. A los 25 años parece haber encontrado la madurez futbolística que requiere un puesto tan complejo como lo es la defensa.

Marcelo Morales si bien ya había jugado por la selección, no había sido nominado por Nicolás Córdova. Se había alejado de La Roja tras su mal paso por New York Red Bulls de Estados Unidos. En su vuelta a Universidad de Chile ha retomado su buen rendimiento de 2024.

César Pérez también tenía pasado en La Roja, pero las lesiones lo alejaron de Juan Pinto Durán. Una vez recuperado y con minutos en Defensa y Justicia, logró meterse nuevamente en el radar de la selección chilena.

Finalmente, Leandro Hernández también fue llamado. El extremo de Colo Colo ha sido figura en este 2026 y una de las gratas sorpresas que ha entregado el fútbol chileno. Estos cinco jugadores buscarán ganarse un puesto en la selección para intentar ser parte del tan anunciado “recambio”.

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