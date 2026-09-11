El entrenador albo se refirió a los dichos del presidente de Blanco y Negro sobre la continuidad suya y de futbolistas para el 2027. "Él dijo lo correcto", expresó el DT.

En la previa al duelo que Colo Colo enfrentará en el Estadio Monumental a Deportes Concepción este domingo, el técnico Fernando Ortiz se refirió a los dichos que el presidente Aníbal Mosa expresó sobre congelar las renovaciones hasta fin de temporada.

“Cuando tengamos la copa arriba, o las copas, porque podría ser dos o deberían ser dos, vamos a conversar. Vamos a esperar con tranquilidad. No tenemos que ser ansiosos, porque el año pasado, la realidad y la vida nos pegaron un cachetazo que nos dejó aterrizados, en el barro”, expresó el dirigente.

Al respecto, Ortiz se refirió a estas palabras de Mosa y no sólo se puso de su lado, sino además apuntó directamente a la prensa por querer apurar las renovaciones en Colo Colo, acusándolos de querer sacarlo de foco de su más próximo desafío.

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Ortiz responde a portazo de Mosa por renovaciones

“Es un tema de ansiedad que se genera en la prensa. A mi no me genera ansiedad. No voy a salir del enfoque que es el partido del domingo, los jugadores tienen que estar en la misma línea. No es el momento“, expresó categórico el técnico argentino.

En esa línea, Ortiz enfatizó que “el presidente se manifestó de forma correcta. Entiendo su trabajo, pero el enfoque está en el domingo. Cada uno tiene la libertad de opinar lo que quiera. Yo estoy tranquilo y él sabe la forma en que me manejo“.

Recordemos que el Tano tiene contrato con Colo Colo hasta el 31 de diciembre del 2026, y desde la dirigencia el deseo es mantenerlo en el cargo con miras a una eventual Copa Libertadores 2027. Aunque la traba estaría en cómo se manejan en el mercado de fichajes.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la jornada 23 en Liga de Primera, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Deportes Concepción, este domingo 13 de septiembre desde las 17:30 horas.

En síntesis