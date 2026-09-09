El arquero de 30 años se vistió de héroe y le tapó un penal a Marcos Camarda en la contundente victoria de los albiverdes sobre el Decano. Además, le juró revancha al siguiente rival en la división de plata: Unión Española.

Yerko Urra sabe que Deportes Temuco ha estado por debajo de las expectativas en la temporada 2026 de la Primera B. Pero también tiene claro que el contundente triunfo frente a Santiago Wanderers puede ser el punto para el despegue en la recta final.

El Pije venció por 3-0 al Decano en el estadio Germán Becker. Y a pesar de que el partido estaba liquidado cuando los Caturros dispusieron de un penal a favor, Urra se puso la capa de superhéroe. Voló a su derecha para detener el remate del uruguayo Marcos Camarda.

A raíz de esa tapada, el oriundo de Mulchén celebró, se ganó los vítores de la hinchada y también una felicitación del goleador wanderino. “Está cerca la liguilla. Quedan las últimas seis fechas. Hay que mantener la concentración, ojalá tengamos partidos como el de ayer”, le contó el golero a RedGol.

“Todo el equipo estuvo al máximo. Eso es lo que queremos: entrar a la liguilla y nos vaya bien en estas fechas. Ahora todos son rivales que están luchando por algo. Ojalá podamos clasificar, en eso estamos pensando”, aseguró el exarquero de Huachipato.

¿En qué cambió el equipo con la llegada de Emiliano Astorga?

En la primera rueda con el profe Arturo (Sanhueza) terminamos cuartos. No es todo malo. Tuvimos un bajón importante. Después con la llegada de Emiliano Astorga, el profe es más directo. Y planea muy bien los partidos. Hemos ido sacando puntos, también perdimos algunos por culpa de nosotros mismos, desconcentraciones y el rival también juega. Nos tocó ganarle al puntero.

Emiliano Astorga reemplazó a Arturo Sanhueza en los albiverdes. (Jose Robles/Photosport).

¿Qué opinas del juego de Wanderers?

Los muchachos de Wanderers son muy jóvenes, tienen un muy buen equipo y tienen un partido importante contra Real Madrid. Por algo luchan la punta con Cobreloa.

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Urra promete revancha a la Unión Española con Deportes Temuco en la Primera B

A Yerko Urra se le abrió toda la motivación de ver a Deportes Temuco en la parte alta de la tabla de la Primera B. Pero sabe que el rival venidero también es complicado. “Tenemos un duelo importante con la Unión Española, perdimos 1-0 acá. Queremos una revancha. Es un lindo partido”, aseguró el mulchenino.

“Unión viene de haber descendido y obviamente tiene muy buenos nombres. Será un partido muy atractivo. Que nos vaya bien porque queremos meternos a liguilla”, insistió el golero, quien suma 156 partidos en los albiverdes, según el registro de Transfermarkt.

Y dejó claro que las dos campañas anteriores pesan en el plantel. “Tenemos la espinita de haber quedado fuera los dos últimos años. Hay equipo para dar la sorpresa. Tenemos con qué”, aseveró Urra, quien desde la temporada 2023 que ataja en Deportes Temuco.

Yerko Urra se envalentonó tras la victoria de Temuco sobre los Caturros. (Ricardo Ulloa/Photosport).

¿Contra Wanderers fue el mejor partido que han jugado en el año?

Sería muy mezquino de mi parte decir eso. También jugamos bien contra Recoleta, le ganamos 5-1 en Santiago. Ganamos 5-0 a San Felipe acá también. Sería mezquino de mi parte sacar esos partidos y quedarme sólo con el de Wanderers.

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