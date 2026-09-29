Siguen los problemas administrativos para los bravos, donde nueva arremetida en Quilín pone en jaque el descenso de la Primera B.

Sigue la polémica en el caso San Marcos de Arica. Esta vez, en la ANFP arremetieron con nueva denuncia que pone en jaque su participación en la Primera B del fútbol chileno.

Los bravos ya habián sido denunciados y acusados de presentación de documentación falsa, en relación a informes a la Comisión para el Mercado Financiero y la ANFP. Mientras sigue esa investigación, desde Quilín volvieron a la carga.

Según informó el medio Primera B Chile, no se le solicita al Tribunal que determine cuál es el patrimonio efectivo del denunciado “sino que constate que el club hizo valer ante la Asociación un documento cuyas enunciaciones no se corresponden con la realidad que ese mismo club, simultáneamente, declaraba en instrumentos suscritos por auditores externos registrados”.

La ANFP es clara: o desafiliación o descenso

Desde la dirigencia de Pablo Milad arremetieron con todo contra San Marcos de Arica y la consigna es clara: si no se procede a desafiliación en el Tribunal, resta de puntos, descenso y sanción económica.

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Según la citada fuente “se pide investigar a San Marcos de Arica por las declaraciones juradas trimestrales de capital de funcionamiento correspondientes al trimestre cerrado en septiembre de 2024 y a los trimestres cerrados en marzo, junio y septiembre de 2025″.

Bajo esta premisa, de no castigar a los nortinos con la desafiliación, el directorio de la ANFP “pide que se le aplique una multa que puede ir de las mil hasta las 2 mil unidades de fomento”.

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Ahora serán el Tribunal que se pronuncie en el fútbol chileno para decidir qué pasará con el equipo. De reojo miran Rangers, Santa Cruz, San Felipe y Curicó, que pelean el descenso en Primera B.