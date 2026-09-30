En la primera reunión de directorio tras su fallecimiento, no sólo se eligió al nuevo presidente sino que se dio a conocer la última voluntad del otrora dirigente.

Seis días después del sensible fallecimiento a los 81 años de su histórico presidente Reinaldo Sánchez, retomó sus actividades directivas Santiago Wanderers donde se tomó la decisión de quién tomará el máximo puesto del club.

Tras la reunión del directorio de la sociedad anónima que rige los destinos de la institución, donde se evaluaron los pasos a seguir sin su máxima referencia, se tomó la decisión que sea su hijo, Luis Sánchez, quien sea el nuevo timonel caturro.

Fue tras la reunión que el ahora presidente reveló que antes de morir, Reinaldo Sánchez “hizo un compromiso de salvaguardar la operacionalidad de Wanderers hasta fin de año”, para indicar que el empresario dejó una importante suma de dinero para sostener las operaciones del club hasta diciembre.

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El compromiso económico que dejó el ex presidente de la ANFP está tasado en $80 millones de pesos mensuales hasta el término de 2026, aunque no será el único ingreso que tendrá el club, pues adelantaron que solicitarán un préstamo al ente rector del fútbol chileno.

“Los mecenas ya no existen, yo creo que el último fue mi papá, pero con la ayuda que nos dejó, más las gestiones que estamos haciendo con la ANFP estaremos totalmente libres de problemas hasta que termine el año”, apuntó el nuevo mandamás de Wanderers a La Estrella de Valparaíso.

Cabe señalar que Luis Sánchez asumirá la presidencia del cuadro caturro por segunda vez, tras su paso anterior entre 2001 y 2004, cuando su papá era el timonel del fútbol nacional, y le acompañará Bastián Sánchez como gerente general.

¿Cuándo vuelve a jugar?

En duelo pendiente por la jornada 16 de Primera B, Santiago Wanderers visitará a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, este sábado 3 de octubre desde las 15:00 horas.

En síntesis