El ex seleccionado inglés e ídolo de Liverpool desea que le caigan las penas del infierno al cuadro mancuniano.

Manchester City está inmerso en un escándalo de proporciones, puesto que la investigación de la Premier League por los manejos financieros del elenco celeste arroja 114 cargos y pone en riesgo su permanencia en el torneo.

El equipo mancuniano es acusado de fraude y manejo irregular del club, sobre todo por eludir el Fair Play Financiero durante la estadía de los administradores emiratíes en el club.

La situación genera revuelo en Inglaterra y muchos comentarios, donde uno de los más duros lo dio el ex seleccionado de aquel país Jamie Carragher, quien exige que le quiten todos los títulos obtenidos por City durante los últimos años.

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Jamie Carragher se lanza contra Manchester City

El ex lateral derecho de Liverpool no se guardó nada y en su condición de comentarista de Sky Sports lanzó dardos para los celestes.

“Creo que los títulos que City ha ganado en este tiempo deberían ser retirados de su palmarés“, señaló el otrora capitán del equipo rojo.

Jamie Carragher se lanzó contra el City. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Luego, Carragher señaló que debido a los líos financieros se debe aplicar un castigo ejemplar para el City: “esto no va de medallas, va de sentimientos, y el City ha robado eso”.

“Hasta que no se vayan (los controladores del club), no sé cómo se va a quitar esa mancha del club. City seguirá adelante y tendrá grandes equipos en el futuro, pero no sé cómo estos dueños van a seguir después de lo que ha pasado. Dicen que tienen pruebas irrefutables. ¿Dónde están?”, cerró Jamie Carragher.

En síntesis

Manchester City enfrenta 114 cargos de la Premier League por fraude financiero.

enfrenta 114 cargos de la Premier League por fraude financiero. Jamie Carragher pidió retirar los títulos ganados por Manchester City tras el escándalo.

pidió retirar los títulos ganados por tras el escándalo. Jamie Carragher criticó el incumplimiento del Fair Play Financiero por los dueños emiratíes.