El volante chileno es una de las figuras del Flamengo y su ausencia en la Selección generó comentarios en Brasil.

La ausencia de Erick Pulgar en la última nómina de la Selección chilena sigue generando repercusiones. El mediocampista del Flamengo no fue considerado para la gira de amistosos de La Roja, decisión que llamó la atención incluso en Brasil.

Uno de los que se refirió al presente del volante fue Junior Baiano, exjugador del Flamengo y mundialista con Brasil en Francia 1998. El exdefensor destacó las características de Pulgar y fue más allá al imaginarlo jugando por la selección brasileña.

Erick Pulgar renovó con Flamengo hasta diciembre del 2029.

Pulgar se gana a los hinchas del Flamengo

“Sin duda, Pulgar sería titular, sería capitán, lideraría al equipo”, aseguró Baiano en conversación con AS Chile.

El exfutbolista también resaltó las cualidades del chileno en el mediocampo, especialmente su capacidad para distribuir el balón y su aporte en las jugadas de pelota detenida.

“Aquí (en Flamengo) juega un poco más a la defensiva, pero es un jugador que tiene mucha calidad en sus pases y jugadas a balón parado”, señaló.

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Junior Baiano, quien también defendió las camisetas de Palmeiras y Vasco da Gama, entre otros clubes, valoró además el rendimiento que ha mostrado Pulgar durante su paso por el fútbol brasileño y europeo.

“Marcó muchos goles de penalti en Italia. Soy aficionado, creo que Erick ha llegado al equipo correcto”, comentó.

En esa línea, destacó la personalidad del volante chileno y la conexión que ha conseguido con los seguidores del Mengao, “Esa forma de jugar, con esa garra, ese deseo, ya se ha ganado el corazón de los hinchas del Flamengo”, agregó.

Así, mientras Pulgar continúa como una pieza importante para el Flamengo, su ausencia de la convocatoria de La Roja sigue generando debate en torno a su presente con la Selección chilena.

En resumen…