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Internacional

El curioso “truco” de Anne Hathaway con Messi para que su hijo hiciera un nuevo amigo

La actriz contó una tierna anécdota en la que el nombre del astro argentino terminó siendo el puente entre su hijo y otro niño.

Por Franccesca Arnechino

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Anne Hathaway contó cómo Messi ayudó a su hijo.
© Getty.Anne Hathaway contó cómo Messi ayudó a su hijo.

Lionel Messi volvió a demostrar que su impacto trasciende las canchas. Esta vez, la protagonista de una particular historia fue Anne Hathaway, quien reveló cómo el nombre del astro argentino ayudó a que su hijo pudiera romper el hielo con otro niño.

La actriz contó que ambos pequeños estaban intentando conocerse, pero la timidez les impedía encontrar un tema de conversación. Fue cuando Anne tuvo una idea: mencionar al capitán de la Selección Argentina.

Messi tuvo un inesperado gesto con el hijo de Anne Hathaway que lo ayudó a hacer amigos.

Messi tuvo un inesperado gesto con el hijo de Anne Hathaway que lo ayudó a hacer amigos.

Messi fue el punto de encuentro

Según relató la actriz, le preguntó al otro niño si le gustaba Lionel Messi. La respuesta fue afirmativa y su hijo rápidamente se sumó a la conversación asegurando que también era fanático del futbolista.

El resultado fue inmediato: los dos niños encontraron un tema en común y terminaron haciéndose amigos.

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Hathaway explicó que el nombre del argentino funcionó como un verdadero puente entre ambos: “Es un puente hacia tantas cosas, un puente para tantas cosas maravillosas”, contó la actriz al recordar el momento.

La historia muestra una vez más la enorme popularidad que tiene Messi a nivel mundial, incluso entre quienes no necesariamente siguen de cerca el fútbol.

Messi, cada vez más cerca de otro partido con Argentina

Mientras su figura continúa generando historias fuera de las canchas, Messi también se prepara para volver a jugar con la Selección Argentina.

El delantero tiene programado un nuevo compromiso con la Albiceleste frente a Benín, duelo que está fijado para el martes 6 de octubre, a las 20:00 horas de Argentina.

En resumen…

  • Anne Hathaway reveló que usó el nombre de Lionel Messi para romper el hielo.
  • La actriz unió a su hijo con otro niño mediante la admiración por Lionel Messi.
  • Lionel Messi jugará con Argentina ante Benín el martes 6 de octubre a las 20:00.
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