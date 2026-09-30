El experto en métricas no ha podido mejorar los patéticos saldos de los ex entrenadores anteriores de la Selección.

Lamentablemente se está transformando en tradición. La selección chilena volvió a perder un partido y ahora se inclinó ante Estados Unidos, en duelo amistoso por la fecha FIFA.

El equipo del interino Nicolás Córdova venía de caer por 1-0 frente a Canadá en Toronto, y ahora el resultado fue aún peor, puesto que se inclinó por un claro 4-2 frente a los estadounidenses en St. Louis.

La derrota demuestra el bajo nivel en el que está la Roja desde hace años, y del que el experto en métricas no ha podido escapar, de hecho, tiene tan malos números como sus antecesores.

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Córdova no puede superar el número de victorias de Berizzo y Gareca en la Roja

La selección chilena ha disputado 11 encuentros con Nicolás Córdova como entrenador (en el amistoso ante Perú en La Florida el DT fue Sebastián Miranda), donde suma cuatro victorias, un empate y seis derrotas.

Las estadísticas del ex volante son malas, de hecho, no puede superar el número de victorias de los ex entrenadores del equipo nacional, aunque con menos partidos disputados.

Las estadísticas no acompañan a Nicolás Córdova en la Roja. (Photo by Joe Puetz/Getty Images)

Eduardo Berizzo alcanzó a dirigir un total de 16 partidos en su paso por Chile, donde sumó cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. Se fue luego del 0-0 ante Paraguay en el Monumental por las Eliminatorias.

En tanto, Ricardo Gareca fue el entrenador de la Roja en 17 encuentros, con el negativo saldo de cuatro triunfos, cuatro igualdades y 9 derrotas. El peor de todos.

Nicolás Córdova intentará ante México romper la estadística y cerrar su paso por la selección chilena con cinco victorias, al menos una más que sus antecesores.

En síntesis

Chile perdió 4-2 ante Estados Unidos en un partido amistoso en St. Louis.

ante en un partido amistoso en St. Louis. Nicolás Córdova suma cuatro victorias, un empate y seis derrotas con la selección.

suma con la selección. Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca también consiguieron solo cuatro victorias al mando de Chile.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.