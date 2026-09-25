Uno de los herederos del ex mandamás de la ANFP explicó lo que viene para los Caturros.

La muerte de Reinaldo Sánchez ha sacudido al entorno de Santiago Wanderers. En los hinchas existe inquietud por saber qué sucederá con el destino del equipo.

Sánchez estuvo toda una vida ligado al club: como hincha, socio y dirigente. Fue el presidente durante el último título nacional en 2001, mientras que en 2021 regresó a los Caturros como propietario, lo que nuevamente lo puso a la cabeza del equipo.

El futuro de Santiago Wanderers

Con la partida de Reinaldo Sánchez a los 81 años, quedan preguntas lógicas sobre lo que viene para Santiago Wanderers. Qué decidirán sus herederos. Luis Sánchez, hijo del dirigente y actual gerente general del club, habló de lo que están viviendo en este momento como familia.

“Hemos recibido muchas muestras de cariños de mucha gente que no veía hace mucho tiempo. Ha sido todo muy grato, porque ha sido muy bien acompañado”, indicó Luis a Radio ADN. Ahí también se refirió a la ausencia de su padre en la Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid.

ver también Elías Figueroa llora la muerte de Reinaldo Sánchez: “Me duele mucho”

“Echamos de menos que fuera mi padre, pero lamentablemente no pudo asistir. Él mandó una carta a todo el plantel diciendo que lamentaba no haber podido acompañarlos, pero que ellos eran los representantes del fútbol chileno, sudamericano y también de Valparaíso. Les dio harta fuerza para que fueran bien aguerridos y con ganas de triunfar“, explicó.

Reinado Sánchez murió a la edad de 81 años. Imagen: Archivo

Respecto al futuro de Santiago Wanderers, Luis Sánchez negó que el equipo se vaya a vender por ahora, aunque reconoció que con anterioridad hubo acercamientos. Lo concreto, es que seguirán al mando del club, pero que en los siguientes días irán definiendo todo.

“No hay ningún contrato ni proyecto de venta del club en estos momentos, salvo conversaciones informales que en su momento se verán a través de nuestra directiva. Nosotros tenemos reunión de directores este martes y ahí veremos lo que tenemos que hacer“, cerró el hijo de Reinaldo Sánchez.