Los Loínos y los Caturros disputan un encuentro clave en la categoría de plata del fútbol chileno.

La Primera B tendrá una verdadera final anticipada entre Cobreloa y Santiago Wanderers. Por esta razón, hay muy altas expectativas en lo que pueda suceder en este encuentro.

Los Caturros son los líderes de la categoría de plata del fútbol chileno, pero los Loínos son su más inmediato perseguidor. Por esta razón, lo que suceda en el Estadio Zorros del Desierto bien puede terminar definiendo quién da la vuelta olímpica.

¿Dónde ver a Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Este encuentro podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es el duelo de la Primera B?

El partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers será este sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Mario Salas al rescate

Santiago Wanderers es líder con 44 puntos en la Primera B, mientras Cobreloa le sigue con 42 unidades. Si bien la distancia no es mucha, en Calama no estaban contentos con el rendimiento bajo el mandato de César Bravo. Por esta razón terminó saliendo del equipo.

En reemplazo de Bravo arribó un peso pesado del fútbol chileno, como Mario Salas, quien ha sido campeón con Universidad Católica, Sporting Cristal y Colo Colo. Debutó en la semana con derrota ante Coquimbo Unido por Copa Chile, pero a él lo traen para ascender.

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Santiago Wanderers tuvo una semana compleja, con la lamentable muerte de su presidente Reinaldo Sánchez. Quien fuera también su mandamás cuando ganaron el título nacional en 2001, partió a los 81 años. En todo el fútbol chileno se realizarán minutos de silencio por el ex jefe de la ANFP. También en Calama.