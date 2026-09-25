Jugó Mundial, lo invitó Nico Córdova y ahora suma bonos para debutar en la Roja

La selección afina detalles para el inicio de la fecha FIFA ante Canadá y uno de los “invitados” por el DT podría meterse en el equipo estelar.

La selección chilena afina los detalles para iniciar una nueva fecha FIFA. Bajo el mando de Nicolás Córdova, el equipo nacional se medirá ante Canadá, Estados Unidos y México, en tres nuevas pruebas para seguir buscando ese recambio de la generación dorada y sonar con el próximo Mundial 2030.

El primer apronte será este sábado 26 de septiembre, cuando viaje hasta el BMO Field de Toronto donde el primer rival será la escuadra canadiense.

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“Vamos con mucha ilusión de seguir creciendo en este proceso y a buscar los resultados que la selección se merece”, lanzó de entrada Lucas Cepeda sobre la gira que se viene entre septiembre y octubre.

Es que ahora es un equipo renovado y con los que sí quisieron estar, para empezar a encontrar el engranaje ideal de la selección. “Todos los partidos son finales para nosotros y hay que tomarlos como tal”, recalcó el ex Colo Colo, y que es uno de los llamados a liderar este nuevo equipo tras el fracaso en las recientes Eliminatorias.

El invitado que suma bonos para ser nueva figura de la Roja

De momento se especula que Nicolás Córdova ya tiene el equipo para el debut de este sábado ante Canadá. Los nombres que asoman en el once estelar son Vigouroux en el arco, la defensa con Faundez, Román, Kuscevic, Suazo, Echeverría, Pizarro, Arce, Osorio, Cepeda y Tapia.

Sin embargo, no se descartan sorpresas. Según comentario en Cooperativa Deportes hay uno de los invitados que ha sido total sorpresa. Pero no de piedra, sino que un descubrimiento totalmente positivo.

Este es el caso de Zidane Yáñez que ya jugó el Mundial Sub 17 y lo conoce bien el cuerpo técnico nacional. El jugador de fue invitado junto a Thomas Coulombe y Jetzen López. Sin embargo el Zizu chileno ha sido una de las gratas sorpresas.

Por lo mismo, asoma como carta para meterse en el equipo estelar. Al menos es el que corre con mayor ventaja para sumar minutos y convertirse en un habitual de la selección.

¿Cuándo juega la selección chilena?

La Roja inicia la fecha FIFA donde disputará tres partidos. La programación es la siguiente: