El periodista Marcelo Díaz trajo a colación un antecedente que data apenas del año pasado para comenzar a hacerse una idea de lo que pasará con este duelo entre ruleteros y azules.

El fútbol chileno sigue a la espera de la resolución que tomará la ANFP tras el final de escándalo que tuvo el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile.

Lamentablemente la violencia en nuestro balompié volvió a decir presente, con una suspensión producto de una serie de fuegos artificiales y bengalas que fueron lanzadas en el Estadio Sausalito. Y ojo, que lejos de hacer una autocrítica, ambos equipos están derechamente luchando por ser el ganador vía escritorio del partido.

Sin ir más lejos, en la escuadra viñamarina han llegado a decir que esperan que se les declare como ganadores de esta llave, algo que en el medio ya están descartando de plano. ¿El motivo? Pues porque no tiene ningún sustento legal.

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Aseguran que es imposible que den por ganador a Everton sobre Universidad de Chile

Así lo detalló el periodista Marcelo Díaz, quien en TNT Sports aseguró que “que le den el triunfo a Everton y den la llave por cerrada es el escenario más impracticable. No está en ningún marco legal ni en ningún reglamento. No existe. Por lo tanto, es el más difícil de todos”.

“Lo otro es que se juegue el partido, los siete minutos que quedan más los descuentos, en alguna cancha neutral, como ha sucedido en casos anteriores”, añadió.

Los fuegos artificiales lanzados por los hinchas azules obligaron a suspender el Everton vs Universidad de Chile en el Sausalito. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Díaz afirmó que “hay a un caso de Copa Chile del año pasado, cuando al minuto 53 entre La Calera y San Luis, por bombas de estruendo de la barra calerana hacia la visitante, el partido se suspendió y se terminó jugando los minutos restantes en La Florida”.

“Con ese antecedente, seguramente se está viendo qué va a pasar aquí para jugar esos minutos restantes, y si el partido del domingo se reprograma”, concluyó.

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En síntesis