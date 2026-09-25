Las fuertes medidas de la Delegación Presidencial para la revancha entre la U y Everton por la Copa Chile

La entidad gubernamental realizó una serie de modificaciones de seguridad de cara al duelo pactado para este domingo en el Nacional.

Un nuevo incidente empaña el normal desarrollo del fútbol nacional, porque este jueves se tuvo que suspender a los 82 minutos el partido entre Everton y Universidad de Chile por la Copa Chile, debido a incidentes en Sausalito.

Existe un manto de dudas sobre qué va a pasar con los minutos restante del duelo que iba ganando el elenco azul por 1-0, además, porque la revancha está pactada para este domingo en el Nacional.

De cara a la revancha hay novedades oficiales, puesto que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana se pronunció e hizo varias modificaciones de seguridad para el evento.

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Las medidas de la Delegación Presidencial

La autoridad metropolitana está a la espera de la resolución de la Federación de Fútbol de Chile, pero como el encuentro sigue pactado para este domingo, realizó nuevas solicitudes a los organizadores.

Los tres puntos claves son los siguientes:

Prohibir el día domingo 27 de septiembre el ingreso de los 2.866 hinchas que concurrieron a la zona del Estadio Sausalito donde se produjeron los graves desmanes en la Región de Valparaíso. Además, se ha dispuesto el congelamiento de la venta de entradas para este evento deportivo. Quedando automáticamente reducido el aforo.

Se ha reclasificado el partido de TIPO B a TIPO A, para elevar las exigencias a los clubes en materia de seguridad.

Se ha prohibido la asistencia de público de visita.

Por ahora, la revancha entre la U y Everton sigue agendada para el domingo desde las 17:30 horas en el Nacional, pero se jugará con nuevas medidas.

El comunicado de la Delegación Presidencial