Mario Salas toma drástica decisión con futuro de Rivaldo Hernández: “Muchas condiciones, pero…”

El Comandante fue certero a enfatizar que mientras siga el juicio en su contra, no será considerado en Cobreloa

Mario Salas se mentaliza para la gran final que afrontará este sábado con Cobreloa. El cuadro minero disputa el partido pendiente por la Primera B ante Santiago Wanderers, elenco que es puntero solo por dos puntos de diferencia.

La distancia es remontable con un triunfo en el Estadio Zorros del Desierto. Por lo mismo, el adiestrador necesita todas sus armas disponibles para enfrentar a los caturros.

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Es así como hasta reapareció la opción de Rivaldo Hernández para afianzar la defensa en esta recta final de temporada. El defensa irrumpió en el cuadro minero en 2022. Con su gran rendimiento se ganó un lugar en el equipo titular, lo que se reflejó en sus números: 35 partidos oficiales y dos asistencias.

Pero en 2024 su carrera enfrentó un cambio radical: fue detenido y formalizado, junto a otros ocho ex cadetes de Cobreloa, por el delito de violación grupal.

Rivaldo Hernández fue descartado por Mario Salas en Cobreloa. Photosport

¿Qué dijo Mario Salas sobre Rivaldo Hernández?

Su último partido fue el pasado 27 de abril del 2024. Tras ello, no fue convocado. Sin embargo, la llegada de Mario Salas asomó como una luz de esperanza para tener una nueva chance en el equipo.

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El jugador cuenta con permiso para poder jugar, aunque todavía está con arresto domiciliario. Incluso César Bravo lo pidió como alternativa.

Sin embargo, la dirigencia recalcó que hasta que no haya novedades sobre su caso, no podrá jugar. Misma postura que ahora el “comandante” aclaro apenas se sentó en la banca de Cobreloa.

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“Es un tema cerrado en el club. No voy a enfocarme en eso”, lanzó de entrada. “Es un chico con muchas condiciones. Es un tema que lo traté al llegar. Pero a Rivaldo le están pasando muchas cosas personales”, recalcó Salas.

“Lo mejor es que cierre círculos, y uno de ellos son sus temas personales”, apuntó el adiestrador.

“No hay vuelta atrás y esperemos que pueda cambiar en algún momento”, cerró Salas sobre el caso de Rivaldo. Por lo que todo apunta a que el jugador buscará nuevos rumbos mientras aún no se define su situación judicial.