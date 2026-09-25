En el sector ruletero también hubo enfrentamientos, donde hinchas se enfrascaron con personal de seguridad, quien respondió con violencia a los insultos.

Siguen los coletazos de los lamentables incidentes vividos durante el partido entre Everton y la U de Chile. El partido fue suspendido a ocho minutos del final y se determinan durante esta jornada las sanciones y decisión sobre qué pasará con el duelo.

Mientras en la transmisión de TNT Sports se mostró que las bengalas salieron de la barra de los azules, los hinchas de Everton también tuvieron su propio enfrentamiento. Esta vez, los insultos y amenazas fueron a grito limpio con los guardias del estadio Sausalito.

El personal de seguridad fue acusado de no hacer su trabajo y algunos de esos trabajadores reaccionaron violentamente contra los hinchas ruleteros. “Te voy a buscar allá” , “afuera te espero” y “¿cuánto ganai? Soy mi propio jefe”, fueron parte del repertorio de los guardias.

El video del enfrentamiento de guardias con hinchas

En el sector de la hinchada de Everton arremetieron contra los guardias, cuestionando su trabajo tras los incidentes. Algunos trabajadores respondieron violentamente, incluso enrostrando su sitial laboral.

Mientras entre dirigentes de U de Chile y Everton buscan sancionar al otro, ahora la última palabra la tienen en la Federación de fútbol chileno. En los clubes dicen que darán pelea tras los incidentes.

“Quedaban ocho minutos por jugar. La complejidad es que la vuelta es el domingo. Yo creo que se debe dar por ganado a la U y jugar el domingo la revancha”, dijo Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul.

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Por su parte, Rodrigo Robles, gerente general de Everton, exigió que “tiene que haber una sanción que intente desincentivar a estas personas para que no ocurran agresiones a la cancha y las tribunas”.