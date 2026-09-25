Patricio Mardones lamenta los hechos de violencia, por lo que apura a las autoridades con una medida que haga recapacitar a todos.

Universidad de Chile mira atenta la definición de la Federación de Fútbol de Chile, por los incidentes provocados por su barra en el duelo donde iban ganando por 1-0 ante Everton en la Copa Chile.

Por lo mismo, hay expectación por lo que pueda suceder con la llave, por lo que un histórico de la U golpea la mesa para que esto no ocurra nunca más y pide que parta desde cero el encuentro a puertas cerradas.

Así lo dijo Patricio Mardones en conversación con Redgol, donde apunta que se hace daño a ambas instituciones y que nadie toma medidas para que esto no ocurra en las canchas.

La U espera una definición de las autoridades por el partido ante Everton. Foto: Sebastián Cisternas/Photosport

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Pato Mardones asegura que no se puede apoyar a los barristas

Patricio Mardones lamenta los hechos de violencia que empañaron el partido de la U contra Everton, cuando la barra azul lanzó pirotecnia a la cancha y casi daña a sus propios jugadores.

“Era un partido muy entretenido, bien jugado hasta que sucedieron los lamentables incidentes, que vienen de los dos lados, nadie lo esperaba son cosas que, a lo mejor, ya estaban organizadas de antes del partido, y es lamentable que no exista la preocupación de fiscalizar esto“, explicó.

En esa línea asegura que el apuntado será “Everton, que era dueño de casa, ahora lógicamente tiene que haber, no tengo clara las penas del directorio y del tribunal, pero ya basta, no puede segur y no hay tiempo porque se juega el domingo”.

Por lo mismo, pide que de una vez se tomen medidas y que tienen que ser para todos: “Uno no puede apoyar lo que hizo el sector de l U, no creo que son hinchas porque solo van hacer daño”.

“Que se defina todo desde cero en Santiago y sin público, pero no es bueno para el fútbol, hay que cortar esto y le hace mal al hincha”. finalizó.