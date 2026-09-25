Colo Colo busca avanzar ante Audax tras el 0-0 de la ida. Un nuevo empate llevará la serie a penales.

Colo Colo se juega este viernes su continuidad en la Copa Chile 2026. El equipo de Fernando Ortiz enfrenta nuevamente a Audax Italiano en el Estadio Nacional, luego del empate sin goles en el primer partido de los octavos de final.

La llave quedó completamente abierta y ahora los 90 minutos de la revancha determinarán quién avanza a los cuartos.

Colo Colo busca los cuartos ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar?

El escenario más sencillo para los albos es conseguir una victoria ante Audax Italiano. Cualquier triunfo le permitirá instalarse directamente entre los ocho mejores de la Copa Chile.

Es decir, un 1-0, 2-0, 2-1 o cualquier marcador favorable será suficiente para que Colo Colo avance. Esto porque no hay criterio de gol de visitante, por lo que solo importa quién gana el partido de vuelta.

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¿Qué pasa si Colo Colo y Audax vuelven a empatar?

Si el encuentro termina nuevamente igualado después de los 90 minutos, la clasificación se resolverá directamente en penales.

Por lo tanto, un empate por cualquier marcador (incluido otro 0-0) no significará la eliminación automática del Cacique, sino que llevará la serie a una definición desde los doce pasos.

¿Qué pasa si pierde Colo Colo?

Si Audax Italiano gana, Colo Colo quedará eliminado de la Copa Chile, sin importar cuál sea la diferencia en el marcador.

Así, el equipo de Fernando Ortiz necesita ganar para evitar los penales o imponerse desde los doce pasos si la igualdad vuelve a marcar la revancha.

¿Qué premio entrega la Copa Chile 2026?

La Copa Chile también entrega un importante premio deportivo y el campeón deberá enfrentar posteriormente al tercer lugar de la Liga de Primera para definir al representante de Chile como Chile 4 en la Copa Libertadores 2027.

El equipo que pierda esa definición tendrá un cupo en Copa Sudamericana.

En resumen…