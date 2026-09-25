El periodista hizo una afirmación equivocada por el inicio de los hechos de violencia en Sausalito.

Las imágenes de los tristes incidentes entre Universidad de Chile y Everton en un comienzo generaron mucha confusión. Una víctima de aquello terminó siendo Cristián Caamaño.

Cuando se disputaba el minuto 83 y el Romántico Viajero lo ganaba por 1-0, hinchas azules comenzaron a lanzar gran cantidad de fuegos artificiales, lo cual puso en serio peligro a los jugadores. Por esta razón, el encuentro tuvo que terminar siendo suspendido.

La afirmación de Caamaño

En un comienzo no había mucha claridad por lo ocurrido en Viña del Mar. En la transmisión de TNT Sports, se pudo apreciar que cayó una bengala al lado de Maximiliano Guerrero cuando iba a ejecutar un córner, justo hacia el sector de la barra de Everton.

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La mayoría de los televidentes creyeron que fueron los hinchas ruleteros quienes comenzaron con los desmanes, pero luego surgieron imágenes que demostraron que la bengala venía desde el sector de la barra de Universidad de Chile.

Cristián Caamaño participó de la transmisión del espacio Balong Radio Noite. Ahí, junto a Alejandro Lorca, estaban analizando lo ocurrido en Viña y fue cuando el periodista cometió una equivocación debido a la confusión inicial.

Un seguidor de la transmisión le indicó a Caamaño que la bengala la habían lanzado los hinchas de Universidad de Chile, algo que él contradijo. “La bengala que cae es desde la barra de Everton. Está claro que es de Everton porque esa esquina solamente es tribuna de Everton“, indicó.

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Tras la afirmación de Cristián Caamaño, la producción del programa le puso el video que demostraba que la bengala había cruzado la cancha desde la barra azul, pero el periodista siguió con su afirmación. Con el correr de las horas quedó clara su equivocación, lo que valió mucho debate y cuestionamientos en redes sociales.