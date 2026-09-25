Una imagen poca vista en las canchas se vivió en el Sausalito: el fuego artificial viajó más de de 100 metros y se prendió al lado de Guerrero.

Uno de los hechos más llamativos de lo sucedido en el Sausalito en el duelo de Copa Chile entre Everton y la U de Chile fue la bengala que se encendió al lado de Maximiliano Guerrero, cuando se disponía a lanzar un tiro de esquina.

El jugador estaba para la galería cerro, donde se ubica la barra de Everton. De hecho en la transmisión de TNT Sports Aldo Schiappacasse interpretó que los hinchas locales habían lanzado el fuego de artificio, por la cercanía con esa localidad.

Sin embargo, lo increíble es que la pirotecnia fue lanzada desde la galería laguna, donde estaban los fanáticos de la U, en el otro lado de la cancha. Videos captados por el público asistente así dan cuenta.

La bengala que se prendió al lado de Guerrero: venía del otro lado de la cancha

El cohete lanzado por la barra de la U de Chile

Se trata de una especie de cohete el que se lanzó, que rebotó en uno de los carteles publicitarios y luego se encendió al lado de Guerrero, que no mostró mayor preocupación. Solo se alejó un poco de la pelota.

ver también La petición de Cecilia Pérez tras los incidentes en Viña del Mar: “Se tiene que dar por ganador a la U”

Un hecho que pocas veces se vio, pues generalmente se lanzan proyectiles a una distancia más corta. “Si le llegaba a alguien pudo matarlo”, señaló en Radio Agricultura el periodista Cristián Caamaño.

Habrá que esperar lo que resuelve la Federación de Fútbol sobre el final del partido y luego determinar lo que ocurrirá con la revancha, que debe jugarse este domingo.

Como antecedente, jamás se ha eliminado a un equipo en Chile por incidentes de sus barras. Siempre se termina jugando, aunque sea a puertas cerradas.

Tweet placeholder