Alejandro Tabilo extiende su mal momento, pierde en Chengdú y tendrá drástica caída en el ranking

El número 1 de Chile, que venía de malas presentaciones en la Copa Davis, se inclinó en primera ronda en el torneo que ganó en 2025.

El momento por el que atraviesa Alejandro Tabilo (31°) no es el mejor. Tras su bajo rendimiento en la Copa Davis ante España, ahora tuvo un doloroso retorno al circuito ATP.

El número 1 de Chile volvió a la acción en el inicio de la gira asiática de torneos de canchas duras, donde tenía buenos recuerdos por el título logrado en el ATP 250 de Chengdú en 2025, sin embargo, cayó en octavos de final en China.

El chileno no pudo levantar el ritmo, le costó el cambio de superficie y el jet lag también lo debe haber afectado, ya que perdió en su debut ante el francés Adrian Mannarino (78°).

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Alejandro Tabilo perderá lugares en el ranking ATP

Alejandro Tabilo no pudo ni siquiera ganar un partido en su regreso a Chengdú, quedó libre en la primera ronda al ser el tercer cabeza de serie, y se inclinó claramente ante el galo por 6-4 y 6-4, en apenas una hora y 36 minutos de juego.

El nacido en Toronto estuvo muy bajo a la hora de servir, de hecho, le rompieron en dos oportunidades el saque, mientras que no se generó ninguna chance de quiebre contra el europeo.

Alejandro Tabilo sumó una nueva derrota en el circuito ATP. Foto: Photosport

Alejandro Tabilo tendrá una drástica caída en el ranking de la ATP, ya que no pudo defender los 250 puntos que ganó en el ATP de Chengdú de 2025. Su bajón se verá reflejado en la segunda semana de octubre.

El calendario de la ATP tiene como próximos desafíos el ATP de Tokio y el de Beijing, ambos previos al Masters de Shanghai, que se jugará entre el 7 y el 19 de octubre.