Los posibles rivales de Chile en la Copa Davis tras la dura derrota ante España

El equipo nacional perdió terreno en el ranking de la ITF, por lo que tendrá duros cruces en las clasificaciones de febrero próximo.

Chile recibió un duro golpe el fin de semana en la Copa Davis, porque perdió por 4-0 ante España en el estadio Nacional, y así se quedó sin chances de acceder a las Finales, que se jugarán desde el 24 al 29 de noviembre en Bolonia, Italia.

El equipo que es capitaneado por Nicolás Massú perdió terreno en el ranking del certamen que lleva la ITF, ya que descendió al casillero 16 y tendrá duros rivales en las clasificaciones, que se llevarán a cabo en su primera ronda en febrero de 2027.

Como local el equipo nacional se mediría ante Bélgica, Austria, Canadá, Gran Bretaña y Argentina. Mientras que será visitante si se empareja con España, Chequia, Estados Unidos y Australia.

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Además, ante Alemania, Francia, Países Bajos, Corea del Sur y Hungría irá a sorteo para definir la sede, debido a que no hay historial previo. Todo se conocerá en el sorteo que se realizará a finales de noviembre.

Nicolás Massú sufrió en la pasada serie de Chile ante España. Foto: Photosport

El sorteo de las Finales de la Davis

Las Finales de la Copa Davis 2026 ya tienen a todos sus clasificados, y este martes se realizó el sorteo, de cara al evento que se desarrollará en Bolonia.

Italia, actuales campeones, favoritos y además locales, se medirán en una accesible serie ante Corea del Sur; en tanto, Chequia se enfrentará en una apretada llave con Canadá.

En la otra parte del cuadro está el verdugo de Chile, España, que chocará en una accesible confrontación con Austria. En tanto, la última serie quedó compuesta entre Alemania y Gran Bretaña.