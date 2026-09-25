¿A qué hora se sabe la resolución final del partido entre Everton y U de Chile?

El directorio de la Federación de Fútbol se reunirá para determinar lo que va a suceder en la llave de Copa Chile.

El partido entre Everton y Universidad de Chile por Copa Chile fue suspendido por el árbitro Piero Maza, luego de que no estuvieran las garantías para continuar jugando.

Los azules ganaban 1-0 y quedaban 7 minutos para que se terminara el duelo, cuando una bengala lanzada por la barra de la U atravesó toda la cancha y casi golpea a Maxi Guerrero.

Ahora es la Federación de Fútbol de Chile la que debe determinar lo que sucederá con la llave. Mientras Everton pedirá que los den por ganadores pues los conflictos los hizo la U, los azules abogan a que el cuadro local es el responsable del espectáculo.

Por eso el lobby durante la mañana de ambas instituciones será intenso, para intentar obtener una ventaja deportiva ante los incidentes.

El partido en el Sausalito se suspendió

¿A qué hora se decide el futuro de la U y Everton?

El directorio de la Federación se juntará a las 13 horas, de manera telemática, debido a que Pablo Milad se encuentra en Norteamérica con la selección chilena.

Deberán decidir lo que pasa con los minutos finales del encuentro de ida y determinar lo que sucederá con la vuelta, pactada para el domingo en el Nacional.

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Nunca se eliminó a un equipo por fuegos artificiales lanzados por su barra. Sucedió con la U. Católica ante U de Chile también en Copa Chile, el 2022, y la llave se completó.

Lo mismo hace poco con Coquimbo y Huachipato, por el torneo. Esa vez la barra pirata, que era local, fue la culpable, pero de todas maneras se completó el partido en La Cisterna. En resumen, nunca pasa nada.